Экономика

Газета.RuГазета.RuПравительство одобрило проект бюджета на трехлетку

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает РИА "Новости". Как отметили в пресс-службе правительства, решение по основным вопросам принято.
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Правительство заложило профицит бюджета на ближайшие три года

РБК14:30

Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости07:11

Правительство одобрило профицитный бюджет на ближайшие 3 года

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Кабмин в целом одобрил бюджет на 2020-2022 годы

Известия09:51

Правительство одобрило проект федерального бюджета России на 2020-2022 годы

ТАСС07:06

Правительство России одобрило проект бюджета на три года

RT на русском06:45
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