Правительство одобрило проект энергетической стратегии России до 2035 года, говорится в пресс-релизе Минэнерго РФ.

Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года

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Происшествия У жительницы Забайкалья выявили коронавирус Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.

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