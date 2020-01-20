Общество

РБКРБКПравительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.
Читать в источнике
Комментировать106
с чего всё началось

Кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.
Известия13:00

Подробнее о событии

Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Известия16:01

Комиссия правительства одобрила законопроект о маркировке домашних животных

Коммерсантъ16:24

Одобрен законопроект об учете домашних животных

Lenta.ru15:05

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

РБК16:36

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Газета.Ru14:32

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

Московский Комсомолец14:16

«Известия»: правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

ТАСС13:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия

Коллеги охранника ТЦ заявляют, что не видели его драки с подростком

РЕН ТВ вчера в 06:31
Здоровье

Новый «китайский» коронавирус передаётся от человека к человеку

Вспышка пневмонии, возбудителем которой стал неизвестный ранее тип коронавируса, была зафиксирована в китайской провинции Ухань 31 декабря.
Life.ru 17:14
Футбол

«Локомотив» сыграл вничью со «Стяуа», Смолов не реализовал пенальти

«Локомотив» в контрольном матче на сборе в Испании сыграл вничью со «Стяуа» со счетом 3:3. Голы в составе москвичей забили Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Рифат Жемалетдинов.
Спорт-Экспресс 12:25
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести 03:19
Авто

Новый Volkswagen Golf GTI замечен без камуфляжа

Одним из самых важных дебютов года для Volkswagen, несомненно, является восьмое поколение хэтчбека Golf GTI.
32CARS.ru 02:51
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Происшествия

В Судане семь человек погибли при взрыве на свадьбе

Не менее семи человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в понедельник вечером в столице Судана Хартуме.
Российская газета 16:54
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Вести.Ru 08:39
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии 80 тысяч тонн нефти

REGNUM 16:54
Религия

На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм

ТагилСити.ру 09:41
Гаджеты

PowerColor готовит три версии Radeon RX 5600 XT

Компания PowerColor готовит три версии Radeon RX 5600 XT, которые будут отличаться частотными характеристиками GPU и памяти.
Игромания.ру 09:33
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора

Народные новости 05:36
Хоккей

Сборная России разгромила Данию и вышла в полуфинал юношеских ОИ

Встреча завершилась со счетом 9:0. В составе победителей четыре шайбы забросил Матвей Мичков, хет-трик оформил Иван Мирошниченко, также отличились Иль Квочко и Кирилл Долженков, передает "Газета.ru".
Радио Sputnik 13:23
Общество

Рядом с посольством США в Багдаде упали две ракеты

В иракской столице недалеко от американского посольства упали две ракеты, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.
Коммерсантъ 17:20
Кино

Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактёров США за лучшую роль

Американский актёр Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме «Джокер», получил премию Гильдии киноактёров США в номинации «Лучшая мужская роль».
RT на русском 00:42
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Футбол

Ювентус — Парма 2:1

Soccer.ru вчера в 16:05
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости вчера в 00:00
Армия и оружие

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

Коммерсантъ 05:55
Здоровье

У потерявшей сиамского близнеца Гиты Резахановой диагностировали рак

Осенью 2019 года у Гиты Резахановой обнаружили рак толстой кишки.
ТВ Центр 03:23
Политика

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине

Президент Турции Тайп Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по Ливии, которая проходит в Берлине.
Газета.Ru вчера в 13:28
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости 17:36
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

ТАСС 17:00
Шоу-бизнес

Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида

Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Суть событий 00:03
Политика

Стало известно о попытке Джонсона помириться с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытался поговорить и помириться с российским президентом Владимиром Путиным.
Lenta.ru 10:47
Общество

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков

Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Коммерсантъ 14:20
Общество

Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»

Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
РБК 11:18
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 09:08
Происшествия

ФСБ проводит проверку в антикоррупционном отделе УВД в Москве

В отделе экономической безопасности и противодействия коррупции управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Москвы сотрудники ФСБ проводят проверку.
Вести.Ru 15:45
Политика

Рабочая группа предложила изменить 14 статей Конституции

В понедельник, 20 января, рабочая группа по внесению изменений в Конституцию России направила главе государства письмо с предварительными поправками.
Peterburg2.ru 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное