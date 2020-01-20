Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.

с чего всё началось

Ранее в ноябре генеральный директор крупной сети зоомагазинов Георгий Чкареули сообщил о том, что маркировка домашних животных станет очередным шагом к цивилизованному владению.

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