Общество
ИзвестияПравительство поддержало законопроект о чипировании животных
Ранее в ноябре генеральный директор крупной сети зоомагазинов Георгий Чкареули сообщил о том, что маркировка домашних животных станет очередным шагом к цивилизованному владению.
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с чего всё началось
Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.Известиявчера в 13:00
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Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных
Московский Комсомолецвчера в 14:16
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При пожаре в Томской области погибли иностранцы
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Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле
В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
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Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
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Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
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«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.
Армия и оружие
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Более 100 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
ФК «Рига» пока не комментирует назначение Кононова
В клубе пока никак не комментируют информацию о возможном назначении Кононова на должность тренера команды.
Политика
Кадыров ответил на заявления о новом назначении
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Крымчане смогут бороться за пост президента
Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора отметила, что новое условие, согласно которому кандидат на пост президенты должен иметь российское гражданство в течение 25 лет, автоматические лишает жителей Крыма и Севастополя права на участие в предвыборной гонке.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
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Энергетика
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Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
Игры
Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок
Политика
Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing
Гаджеты
Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России
Армия и оружие
Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба
Главой Минобороны по решению господина Лукашенко стал генерал-майор Виктор Хренин, ранее руководивший войсками Западного оперативного командования, сообщает агентство «БелТА».
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну
Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
Политика
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Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Музыка
В Британии выпустили монету в честь группы Queen
Политика
В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа
Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Экономика
Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП
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