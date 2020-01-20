Общество

ИзвестияИзвестияПравительство поддержало законопроект о чипировании животных

Ранее в ноябре генеральный директор крупной сети зоомагазинов Георгий Чкареули сообщил о том, что маркировка домашних животных станет очередным шагом к цивилизованному владению.
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Правительство поддержало законопроект о чипировании животных

Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.
Известиявчера в 13:00

Подробнее о событии

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

РБКвчера в 16:36

Одобрен законопроект об учете домашних животных

Lenta.ruвчера в 15:05

«Известия»: правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

ТАССвчера в 13:58

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Газета.Ruвчера в 14:32

СМИ сообщили о поддержке правительством проекта о чипировании животных

Говорит Москвавчера в 14:19

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

Московский Комсомолецвчера в 14:16

Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли иностранцы

РБК вчера в 23:27
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс вчера в 08:25
Экономика

Россия сохранила пятое место в рейтинге мировых золотых запасов

Россия в 2019 году увеличила объём резервов монетарного золота до 2270,56 тонны (73 млн унций), сохранив пятое место в рейтинге мировых золотых запасов.
REGNUM вчера в 20:10
Происшествия

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

В Перми из-за прорыва трубы отопления в гостинице погибли пять человек, сообщает РИА Новости. Шесть человек госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 03:37
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости 19 января в 00:00
Авто

Обновленный SsangYong Rexton впервые замечен на тестах

Обновленный вседорожник SsangYong Rexton фотошпионы впервые засекли на тестах в Южной Корее.
Picsnews.net вчера в 06:25
Футбол

Айртон: «Решение Спартака уважаю и принимаю»

Защитник Спартака Лука Айртон прокомментировал решение клуба не отпускать его в сборную Бразилии U-23 на предолимпийский турнир.
Bethub.org вчера в 15:45
Кино

Народный артист России Дмитрий Харатьян празднует юбилей

Народному артисту исполняется 60. Праздник двойной: 45 лет назад он впервые появился на экране, еще будучи старшеклассником.
Первый канал вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Сын актрисы Елены Яковлевой продемонстрировал торс в татуировках

Напомним, что ранее Денис Шальных решил свести все татуировки на лице. Он отметил, что это мешает ему полноценно жить.
RuNews24.ru 18 января в 03:51
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Хоккей

«Флорида» победила «Миннесоту», Дадонов забил гол

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Флориде» — 4:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кит Яндл, набравший 4 (1+3) очка.
Спорт-Экспресс вчера в 22:41
Армия и оружие

Российские военные сообщили об атаке 130 боевиков в сирийском Идлибе

Более 100 боевиков атаковали позиции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
РБК 19 января в 12:03
Футбол

ФК «Рига» пока не комментирует назначение Кононова

В клубе пока никак не комментируют информацию о возможном назначении Кононова на должность тренера команды.
Sport.ru 18 января в 04:59
Политика

Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Lenta.ru вчера в 08:36
Политика

Крымчане смогут бороться за пост президента

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора отметила, что новое условие, согласно которому кандидат на пост президенты должен иметь российское гражданство в течение 25 лет, автоматические лишает жителей Крыма и Севастополя права на участие в предвыборной гонке.
Газета.Ru 19 января в 14:40
Армия и оружие

В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР

Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Известия вчера в 19:55
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости вчера в 20:36
Футбол

«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»

"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
РИА Новости вчера в 17:36
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, ее доставят через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", заявил РИА Новости представитель белорусского госконцерна "Белнефтехим".
РИА Новости вчера в 14:10
Игры

Релиз Dying Light 2 перенесли на неопределенный срок

Cyber.sports.ru вчера в 11:20
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru вчера в 19:52
Гаджеты

Кнопочный телефон за 2 390 рублей появился в России

Goroday.ru 19 января в 15:15
Армия и оружие

Лукашенко сменил глав Минобороны и Генштаба

Главой Минобороны по решению господина Лукашенко стал генерал-майор Виктор Хренин, ранее руководивший войсками Западного оперативного командования, сообщает агентство «БелТА».
Коммерсантъ вчера в 05:55
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК вчера в 20:14
Музыка

В Британии выпустили монету в честь группы Queen

Инфорос вчера в 10:47
Политика

В сенате США начинается суд по делу об импичменте Дональда Трампа

Во вторник, 21 января, в сенате США начинаются слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Ведомости вчера в 16:25
Экономика

Бюджет РФ в 2019 году исполнен с профицитом 1,8% ВВП

Федеральный бюджет в 2019 году исполнен с профицитом 1 трлн 967,6 млрд рублей, или 1,8% ВВП, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства финансов РФ.
Интерфакс вчера в 04:34
Происшествия

В Казани из-за болезни пассажира сел самолёт Москва — Южно-Сахалинск

REGNUM вчера в 20:26
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