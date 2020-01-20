Общество

РБКРБКПравительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.
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с чего всё началось

Правительство поддержало законопроект о чипировании животных

Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.
Известия13:00

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Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

РБК16:36

Одобрен законопроект об учете домашних животных

Lenta.ru15:05

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

Московский Комсомолец14:16

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Газета.Ru14:32

СМИ сообщили о поддержке правительством проекта о чипировании животных

Говорит Москва14:19

Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Известия16:01

«Известия»: правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

ТАСС13:58
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