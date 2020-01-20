Общество

РБКРБКПравительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.
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с чего всё началось

Правительство поддержало законопроект о чипировании животных

Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.
Известиявчера в 13:00

Подробнее о событии

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

РБКвчера в 16:36

Одобрен законопроект об учете домашних животных

Lenta.ruвчера в 15:05

«Известия»: правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

ТАССвчера в 13:58

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Газета.Ruвчера в 14:32

СМИ сообщили о поддержке правительством проекта о чипировании животных

Говорит Москвавчера в 14:19

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

Московский Комсомолецвчера в 14:16

Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Известиявчера в 16:01
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Происшествия

Boeing уличили в сокрытии ставших причиной двух катастроф неполадок

Проблемы, ставшие причиной запрета полетов Boeing 737 MAX, были обнаружены еще в 2009 году после жесткой посадки самолета Turkish Airlines в районе Амстердама.
Lenta.ru вчера в 23:18
Общество

Банкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ.
Российская газета вчера в 00:20
Политика

Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку

Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Повестка дня вчера в 07:06
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости вчера в 20:13
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 7 4800U замечен в тесте Geekbenched

Неизвестный ноутбук Lenovo, построенный на 8-ядерном процессоре Ryzen 7 4800U (Renoir), способном выполнять 16 потоков команд, был протестирован в пакете Geekbench.
iXBT.com 01:10
Энергетика

Беларусь и РФ прекратили переговоры о транзите нефти

Контракты на поставку российских углеводородов в Беларусь закончились 31 декабря 2019 года. При заключении новых стороны оказались в тупике.
Мир новостей вчера в 09:28
Общество

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая

Проникновение в Россию нового типа коронавируса 2019-nCoV нельзя исключить полностью, сообщили 21 января в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 21:41
Экономика

Биткоин увеличил вложенные в него деньги почти в два раза

Рейтинг доходности инвестиционных инструментов 2019 года возглавил биткоин.
Российская газета 00:37
Происшествия

Экс-мэра Липецка обвинили в превышении должностных полномочий

Следователи предъявили бывшему мэру Липецка, а ныне - возглавляющему Тербунский район области Сергею Иванову обвинение в превышении должностных полномочий с ущербом на сумму в более 3 миллионов рублей, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 09:05
Происшествия

При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана

Десять граждан Узбекистана, по предварительным данным, погибли при пожаре в Томской области, сообщает МЧС республики.
РИА Новости 00:43
Общество

В США супруги прожили вместе 65 лет и умерли в один день

Американцы Джек и Харриет Моррисон, прожившие в совместном браке 65 лет, умерли в один день в доме престарелых американского города Сент-Луис (штат Миссури).
РИА Новости вчера в 23:53
Армия и оружие

ВКС России провели крупнейшую атаку против боевиков в Сирии

Avia.pro вчера в 19:01
Теннис

Шарапова проиграла в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Известия вчера в 22:56
Общество

Принц Гарри улетел в Канаду к жене и сыну

Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи.
REGNUM вчера в 18:04
Происшествия

Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Политика

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Футбол

Мозес прибыл в Милан – сегодня игрок пройдет медосмотр в «Интере»

29-летний хавбек сборной Нигерии был замечен в аэропорту Милана, где игрок пройдет медосмотр перед переходом в «Интер».
ODDS.ru 00:36
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Вести.Ru вчера в 08:39
Общество

Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля

Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Туапсинские вести вчера в 03:19
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматом увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК 00:23
Здоровье

Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни

Москва 24 18 января в 22:17
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Газета.Ru 19 января в 14:41
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

РБК вчера в 18:57
Общество

Украинский министр пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за зарплаты

Министр образования и науки Украины Анна Новосад пожаловалась на невозможность завести ребенка из-за низкой заработной платы.
Lenta.ru 01:21
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Российская сторона на заседании Совета Безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
RT на русском вчера в 22:46
Наука

Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Согласно исследованию, проведенному американскими учеными из Института Броуда и Института рака Даны — Фарбера, некоторые лекарства от диабета, воспаления, алкоголизма и даже для снижения уровня холестерина и лечения артрита могут убивать раковые клетки в лабораторных условиях.
РИА Новости вчера в 11:01
Энергетика

Цены на нефть снижаются во вторник утром

По данным торгов, к семи утра по московскому времени цены на нефть североморского сорта Brent снизились на полпроцента, до 64,88 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС вчера в 00:05
Кино

Empire назвал список лучших фильмов XXI века

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Empire, самые почетные места в рейтинге 100 величайших картин 21 века заняли следующие ленты: «Безумный Макс: Дорога Ярости» Джорджа Миллера с Томом Харди в главной роли.
ToDay News Ufa вчера в 08:51
Экономика

Европейское агентство присвоило России рейтинг выше S&P и Moody’s

Аналогичную оценку ранее поставило России агентство Fitch. Более низкий рейтинг присвоило Standard & Poor's — на уровне BBB-.
РБК 01:00
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