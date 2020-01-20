Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.

с чего всё началось

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.

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