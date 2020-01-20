Общество
РБКПравительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.
Читать в источнике
Оценить100
с чего всё началось
Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.Известия13:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело после прорыва трубы в отеле в Перми
После гибели пяти человек из-за прорыва трубы в пермском отеле возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).
Политика
Сайдик сравнил конфликт в Донбассе с приднестровским
Конфликт на Донбассе может быть заморожен по примеру приднестровского на десятилетия, считает бывший представитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик.
Здоровье
В России зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Россия и Сербия заключили контракт на поставку одной батареи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1" в прошлом году, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Армия и оружие
Опубликовано видео работы российских роботов в Сирии
Общество
Маткапитал на первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Игры
Ещё 6 секунд геймплея Godfall, первой анонсированной игры для PS5
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Армия и оружие
В НАТО рассказали о беспилотниках, способных заглянуть вглубь России
Армия и оружие
Военные США не пустили ВС России к месторождению сирийской нефти
Российские военные направлялись к месторождению нефти Румейлан, что на северо-востоке Сирии.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Гаджеты
В ядре Linux 5.6 появится поддержка датчиков AMD Ryzen. Возможно
Новая версия драйвера k10temp поддерживает сбор информации о температуре ядер процессоров AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2. Кроме того, для процессоров на микроархитектуре Zen 1 и Zen 2 стало возможным узнать информацию о потребление тока и напряжении.
Кино
Вручены премии Гильдии киноактеров США
Вручены премии Гильдии киноактеров США В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Футбол
«Монако» с Головиным в составе победил «Сен-Прив»
"Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, одержал победу над клубом "Сен-Прив" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу и вышел в следующий этап турнира.
Космос
Шесть объектов обнаружили астрономы в центре нашей галактики
Американские астроном обнаружили в центре галактики Млечный путь шесть объектов неизвестной природы, которые вращаются вокруг сверхмассивной черной дыры Стрельца А. Первые два объекта (G1 и G2), казались растягивающимися по мере приближения к черной дыре газовыми облаками со спектрами пылевого и газового излучения и диаметром в 100 астрономических единиц.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Армия и оружие
Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана
Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
Происшествия
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы
Четырехэтажное нежилое здание загорелось на северо-востоке Москвы. Информация об этом поступила в МЧС в 1:40 ночи.
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Экономика
Агентство S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне «BBB-», сообщается на сайте агентства.
Здоровье
Врач рассказал о пользе и вреде меда
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.