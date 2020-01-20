Общество
РБКПравительство одобрило проект о чипировании домашних животных
Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.Известия13:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Политика
Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий
В проекте закона об изменении Конституции, который президент России Владимир Путин внес в Госдуму, содержится пункт о регулярной индексации пенсий.
Происшествия
Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы
Космос
Институт «Роскосмоса» предложил маркировать все космические спутники
Необходимость маркировки спутников, утверждают специалисты института "Роскосмоса", вызвана прогнозируемым резким ростом количества на орбите малых спутников.
Интернет
Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд
Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
Политика
The Guardian назвала имя нового главаря ИГ
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Шоу-бизнес
Волочкова анонсировала свою свадьбу
Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.
Энергетика
Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» выполнила обзор одной шестой части неба
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» произвела наблюдение более одной шестой части всей небесной сферы.
Общество
Переговоры завершены: Елизавета II «отпустила» Гарри и Меган
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены.
Общество
В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА
В Польше необоснованно пытаются повесить ответственность за вывоз картин из страны в годы Второй Мировой войны на Советский Союз.
Здоровье
ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео
Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Экономика
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Политика
Турция начала новый этап бурения на шельфе Кипра
Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Футбол
«Астон Вилла» подписала первого танзанийца в истории АПЛ
Самата стал первым танзанийским футболистом в истории английской Премьер-лиги. Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».
Шоу-бизнес
Ольга Бузова празднует день рождения в Таиланде
Ольге Бузовой исполнилось 34 года. 20 января артистка празднует свой День Рождения.
Политика
Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко
4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.