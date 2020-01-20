Общество

РБКРБКПравительство одобрило проект о чипировании домашних животных

Правительственная комиссия одобрила законопроект Минсельхоза, предусматривающий учет и чипирование домашних животных, сообщили в пресс-службе кабмина, передает газета «Известия». Маркировка будет проходить путем закрепления чипа или его вживлением под кожу животного, пояснили в Минсельхозе.
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с чего всё началось

Правительство поддержало законопроект о чипировании животных

Комиссия правительства одобрила законопроект Минсельхоза «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», согласно которому учет и чипирование домашних животных начнется в ближайшее время.
Известия13:00

Подробнее о событии

Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных

РБК16:36

Одобрен законопроект об учете домашних животных

Lenta.ru15:05

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

Московский Комсомолец14:16

Правительство одобрило закон о маркировании животных

Газета.Ru14:32

СМИ сообщили о поддержке правительством проекта о чипировании животных

Говорит Москва14:19

Обратный котсчет: кабмин поддержал законопроект о чипировании животных

Известия16:01

«Известия»: правительство одобрило законопроект о маркировке и учете домашних животных

ТАСС13:58
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Политика

Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

В проекте закона об изменении Конституции, который президент России Владимир Путин внес в Госдуму, содержится пункт о регулярной индексации пенсий.
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Четырехэтажное здание загорелось на северо-востоке Москвы

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Интернет

Число загрузок WhatsApp для Android превысило 5 млрд

Число загрузок мессенджера WhatsApp в сервисе Google Play достигло нового рубежа — пользователи операционной системы Android скачали приложение от компании Facebook больше пяти миллиардов раз.
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Волочкова анонсировала свою свадьбу

Балерина Анастасия Волочкова во время празднования своего дня рождения анонсировала предстоящую свадьбу с избранником, имя которого она не раскрыла, сообщает портал StarHit.
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Переговоры по транзиту нефти из России через Белоруссию затягиваются

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Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» выполнила обзор одной шестой части неба

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» произвела наблюдение более одной шестой части всей небесной сферы.
3DNews 09:30
Общество

Переговоры завершены: Елизавета II «отпустила» Гарри и Меган

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что долгие переговоры с принцем Гарри и Меган Маркл по поводу их будущего статуса были завершены.
Pravda.Ru вчера в 02:39
Общество

В Минкульте РФ ответили на претензии Польши о конфискации картин РККА

В Польше необоснованно пытаются повесить ответственность за вывоз картин из страны в годы Второй Мировой войны на Советский Союз.
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Здоровье

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ТАСС 14:25
Общество

Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

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Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
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Происшествия

Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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Экономика

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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Шоу-бизнес

Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

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Passion.ru 13:57
Общество

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
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Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

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Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards

Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
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Политика

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Официальный представитель турецкого МИДа Хами Аксой сообщил, что Турция начала очередной этап разведки месторождений углеводородов на шельфе Кипра — для проведения работ к югу от острова уже прибыло буровое судно.
Известия вчера в 06:55
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Футбол

«Астон Вилла» подписала первого танзанийца в истории АПЛ

Самата стал первым танзанийским футболистом в истории английской Премьер-лиги. Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Астон Виллы».
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Политика

Постпред Британии раскритиковала Россию из-за созыва Совбеза по Сирии

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала Россию за созыв заседания Совбеза, на котором будет обсуждаться доклад ОЗХО по инциденту с химоружием в сирийской Думе в 2018 году, сообщила пресс-служба британского постпредства.
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В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко

4-летняя дочь участницы шоу Comedy Woman Марии Кравченко подверглась настоящей травле со стороны поклонников своей матери.
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