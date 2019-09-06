с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Общество Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.

Политика Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках и мокром снеге Заморозки и дожди со снегом ожидаются в сибирских, дальневосточных и приволжских регионах России 6-7 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Политика Зеленскому предложили проверить IQ Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ. Подобная петиция появилась на сайте украинского лидера.

Политика Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.

Экономика Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Политика Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.

Происшествия «Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).

Футбол «Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма» Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.

Политика Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина Министерство экономического развития России ответило на критику вице-премьера России Виталия Мутко, который негативно высказался о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.

Экономика Почему не будет роста ВВП в 40%: Украина выпускает «продукцию 20-го века» В целом, по мнению Ланового, приоритеты, которые озвучило правительство Украины, не дадут такого длительного и высокого роста (предполагается рост ВВП на 40% за следующие 5 лет).

Баскетбол Сборная России уступила Польше на Кубке мира Сборная России потерпела поражение в матче второго группового этапа Кубка мира со сборной Польши.

Технологии Telegram разрешил пользователям полностью скрывать свой номер телефона Опция «не показывать никому мой номер телефона» была доступна и ранее, но она не касалась тех, кто ранее сохранил номер в своих контактах.

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро Курс доллара по отношению к рублю снизился на 20 копеек и составил 66,02 рубля, курс евро опустился на 18 копеек, до 72,89 рубля.

Хоккей Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга» Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».