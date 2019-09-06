с чего всё началось

Законопроект нацелен на улучшение благосостояния людей предпенсионного возраста, для которых выплаты из негосударственного пенсионного фонда в течение 5 лет до выхода на государственную пенсию станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.

Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него. Об этом сообщает пресс-служба "Единой России".

Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Космос Двойному пульсару предсказали полвека радиомолчания Астрофизики предсказали исчезновение радиоизлучения от двойного пульсара PSR J1906+0746 около 2028 года.

Общество Тайфун «Линлин» приближается к берегам Приморья Прогноз синоптиков подтвердился - новый тайфун подойдет к берегам Приморского края уже в конце этой недели.

Происшествия Мотоцикл разорвало на части в результате ДТП в Москве В Москве на Ленинском проспекте в результате ДТП мотоцикл разорвало на части.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.

Общество Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН Сын ведущего КВН Александр Масляков-младший получил контроль над телевизионным творческим объединением «АМиК», которому принадлежит КВН.

Космос Робот «Федор» вернулся на Землю Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".

Происшествия В ЦИК подтвердили информацию о нападении на главу комиссии Э.Памфилову Пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ подтвердила информацию о нападении на главу комиссии Эллу Памфилову.

Экономика Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.

Хоккей «Сан-Хосе» продлил контракт с Торнтоном 40-летний форвард и капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон продлил контракт с командой, сообщает пресс-служба «акул».

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.

Футбол 38-летний Это’О принял решение завершить карьеру Последний клубом в карьере 38-летнего форварда стал «Катар», за который Самюэль в прошлом сезоне забил 6 голов в 18 матчах.

Транспорт МВД предложило изменить правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Футбол Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

Шоу-бизнес Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.

Происшествия Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.

Гаджеты Huawei представит чипсет Kirin 990 на IFA 2019 В течение долгого времени ходили слухи о том, что чипсет Kirin 990 прибыл на IFA-2019, а теперь рекламный щит Huawei на Messe Hall в Берлине подтвердил это.

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.