Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило расширение упрощенного налогообложения
Правительство РФ одобрило проект о расширении сферы применения упрощенной системы налогообложения, сообщается в субботу на сайте кабмина.
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Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 65 новых случаев коронавируса
Как сообщили в Минздраве края, самому старшему пациенту 79 лет, самому младшему – три месяца. В Краснодаре выявлено 13 заболевших.
RuNews24.ru 09:28
Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета вчера в 11:19
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
Компания Ninebot, которая финансируется Xiaomi, не так давно представила две новые серии электрических скутеров (C и E). Владельцам скутеров C-серии не требуется регистрация транспортного средства для его использования, а также наличие водительского удостоверения.
iXBT.com вчера в 01:23
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора договорились об усилении присутствия сил и средств альянса в Черном море.
Lenta.ru 09 июля в 11:42
Здоровье
Бежавшая в США вирусолог: Китай скрывал правду о коронавирусе
Китайская специалистка по вирусологии, бежавшая из страны, обвиняет власти КНР в сокрытии коронавируса.
Московский Комсомолец 02:54
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Кино
Режиссер нового «Бэтмена» снимет сериал о полиции Готэм-Сити
Ревизор.ру 06:54
Общество
В Москве в контрактах на капремонт нашли цифры, написанные исчезающими чернилами
В столице муниципальный депутат Черемушек Елена Селькова при проведении акта приема работ по капремонту лифтов обнаружила, что сумма прописана исчезающими чернилами.
Собеседник 08:17
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Общество
В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Технологии
Сбербанк запустил сервис бесконтактной оплаты SberPay
Москва, 11 июля 2020, 10:00 — REGNUM Запущен новый сервис бесконтактной оплаты SberPay с помощью банковской карты, привязанной к Android-смартфонам.
REGNUM 03:00
Футбол
«Фенербахче» заинтересован в приобретении Дзюбы, пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.
РИА Новости 09:30
Здоровье
Диетолог Григорян рассказала, можно ли есть бургеры и чипсы
Рекомендации, как сделать свой рацион здоровее и полезнее, дала врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян.
Слово и Дело 08:26
Баскетбол
Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА
Грузинский центровой Торнике Шенгелия ответил, всем, кто критикует его за переход в московский ЦСКА.
Sport.ru 08:14
Здоровье
В Хабаровском крае призвали продлить меры против коронавируса
Главный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева предписывает продлить ограничительные меры в регионе, ранее введенные из-за коронавируса, по 7 августа из-за роста числа заболевших.
Парламентская газета 08:50
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Происшествия
В Башкирии машина скатилась с горы и протаранила палаточный лагерь
Российская газета 09:41
Общество
В мире за сутки выявили более 228 тыс. случаев заражения коронавирусом
Днем ранее за сутки было выявлено 204 967 случаев заражения и 5 575 летальных исходов.
ТАСС вчера в 14:15
Армия и оружие
Российские истребители поднялись для перехвата самолета-разведчика США
Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ поднялись для перехвата самолета-разведчика США RC-135 над Японским морем.
Известия 06:38
Религия
В РПЦ раскритиковали идею превращения собора Святой Софии в мечеть
ФедералПресс 06:45
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02