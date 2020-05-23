Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

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Правительство России одобрило ряд мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Список решений опубликован на сайте правительства.
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