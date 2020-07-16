Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с распространением коронавируса в мире, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство из-за пандемии сократило срок для налогового резидентства

РБК07:49

Налоговое резидентство смогут получить в 2020 году те, кто проведет в России 3-6 месяцев

Финмаркет06:14

Кабмин одобрил поправки, снижающие срок для признания налогового резидентства в России

Газета.Ru06:47

Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Российская газета07:40

Правительство упростило получение налогового резидентства

Известия06:35

Находившиеся 90-182 дней в России в 2020 года физлица смогут стать налоговыми резидентами

ТАСС06:25

Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней

Forbes07:44
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
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Политика

Памфилова допустила перенос единого дня голосования

Председатель ЦИКа Элла Памфилова прокомментировала идею продолжения практики голосования в течение нескольких дней.
Коммерсантъ 08:37
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Футбол

ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
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Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Происшествия

В Москве 62 человека привлечены к ответственности за акцию 15 июля

Интерфакс 09:24
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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Согласно новому Техрегламенту, водителям запретят использовать в ремонте автомобилей восстановленные запчасти, которые стоят гораздо ниже новых, а также менять без разрешения дополнительное оборудование.
МедиаПоток 02:52
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Политика

Путин поручил полностью восстановить рынок труда к 2021 году

Задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена, и для роста занятости, доходов людей нужно использовать все инструменты, включая возможности федерального бюджета, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 07:48
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировал ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:06
Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

Газета Evening Standard отмечает, что о вероятной причастности России к попытке вмешательства в выборы Рааб сообщил в своем письменном заявлении в Палату общин.
РБК 09:22
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Энергетика

Одна из крупнейших американских нефтяных компаний обанкротилась

В начале апреля заявление о банкротстве подала Whiting Petroleum, одна из крупнейших компаний, проводящих операции по гидроразрыву пласта.
Украина.ру 07:56
Происшествия

Онищенко об аресте гинекологов: это не торговля людьми

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко подверг критике уголовное дело по статье "Торговля людьми", по которому в Москве задержали группу врачей-гинекологов.
Газета.Ru 09:13
Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Политика

В Германии призвали снова обсуждать вступление России в НАТО

Возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.
Lenta.ru 09:59
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
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Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
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Общество

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа

Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
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Авто

Volkswagen Tharu в июне стал самым продаваемым кроссовером бренда

CarsWeek.ru вчера в 03:24
Политика

16 июля Зеленский выступит на торжественном заседании Рады

15.10, Москва \Tochka Zрения\ 16 июля в Верховной Раде состоится торжественное заседание по случаю 30-летия принятия декларации об украинской независимости.
Tochka Zрения вчера в 09:21
Армия и оружие

Минобороны Азербайджана пригрозило ракетным ударом по АЭС в Армении

РБК 09:09
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Авто

Maserati Ghibli стал 330-сильным гибридом

Компания Maserati представила седан Ghibli Hybrid, ставший первым автомобилем с гибридной силовой установкой в линейке итальянской марки.
AutoNews 08:12
Политика

Британия обвинила Россию в кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

Ведомства утверждают, что хакеры «атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединённом Королевстве».
RT на русском 09:53
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Шоу-бизнес

Маша Распутина высмеяла «безголосых обезьян» российской эстрады

Маша Распутина испытывает большую неприязнь к тому, что происходит на российской сцене в последние годы.
Слово и Дело 09:41
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Экономика

Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
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Шоу-бизнес

Изменившаяся Елена Подкаминская расстроила поклонников

Что происходит 09:31
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
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