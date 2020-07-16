Экономика
Российская газетаПравительство одобрило снижение срока налогового резидентства
Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с распространением коронавируса в мире, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу
В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Наука
«Норникель» пригласил академиков РАН исследовать экологию Таймыра
Потанин, комментируя начало исследования, добавил, что в настоящее время "Норникель" понимает необходимость изучения арктических регионов.
Inkazan 10:05
Армия и оружие
В США запускают новую космическую станцию
Ореанда-Новости 11:36
Общество
Источник: гражданин Чехии, с которым общался Сафронов, работает в спецслужбах
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.
ТАСС 11:50
Финансы
Слабый оптимизм по укреплению рубля высказали эксперты
По мнению Марка Гройхмана, минимальный курс рубля к американской валюте будет равен 71,4, а максимальный 70,3. Курс же валюты Евросоюза к рублю эксперт прогнозирует на уровне 79-80,7 рублей.
Интересная Россия 13 июля в 21:19
Футбол
Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Футбол
Главный тренер «Сочи» предложил перенести матч с «Тамбовом» на резервную дату
16 июля РПЛ объявила об отмене матча 29-го тура «Тамбов» — «Сочи» из-за заражения девяти человек команды гостей коронавирусом.
Metaratings 09:40
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Экономика
Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
Коммерсантъ 04:30
Политика
Три страны обвинили РФ в попытках украсть данные о вакцине от COVID-19
Великобритания, Канада и США заявили о попытках "русских хакеров" похитить данные о разработке вакцины от COVID-19.
Газета.Ru 10:18
Политика
Польских дипломатов отозвали из ООН после пранка над Дудой
После звонка российских пранкеров польскому лидеру Анджею Дуде двух сотрудников постпредства Польши при ООН отозвали на родину, сообщил МИД республики.
Взгляд.ру 12:07
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
Поклонники отказывались верить в развод Гарика Харламова и Кристины Асмус – думали, розыгрыш.
Lisa.ru 10:30
Автоспорт
Врачи начали выводить Дзанарди из искусственной комы
Как сообщает Motorsport Week, спустя месяц после серьезной аварии Дзанарди начали выводить из искусственной комы.
Матч ТВ 12:03
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Армия и оружие
Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»
Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
ИнфоШОС 10:27
Общество
Названы пять районов Петербурга с высокой заболеваемостью COVID-19
Санкт-Петербург, 16 июля 2020, 17:09 — REGNUM Невский, Приморский, Красносельский, Кировский и Адмиралтейские районы оказались в топ-5 по количеству заболевших COVID-19 на 100 тысяч человек населения.
REGNUM 10:09
Общество
Шесть человек задержаны в Москве на пикете в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Полиция задержала шесть человек на пикете в поддержку фигурантов дела "Нового величия", которые прошли на Лубянке в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАСС 12:09
Шоу-бизнес
Фото сильно похудевшей экс-чиновницы МО Васильевой удивили россиян
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в Оборонсервисе Евгения Васильева за долгое время опубликовала свое фото в Instagram аккаунте и вызвала много положительной реакции.
iReactor вчера в 09:48
Общество
В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлён до 3 августа
Режим повышенной готовности на территории Краснодарского края продлён до 3 августа.
REGNUM 06:25
Общество
В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
Политика
Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной.
iReactor 07:39
Футбол
Экс-скаут лондонского «Арсенала»: «Если „Спартак“ решит отдать Тиля в аренду, лучший вариант — АЗ»
Павел Кучеров, экс-скаут лондонского «Арсенала» и «Эвертона», поделился мнением о будущем полузащитника «Спартака» Гуса Тиля.
Матч ТВ 11:45
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество
Впервые за 17 лет в федеральной тюрьме США казнили заключенного
Последняя федеральная казнь до сегодняшнего дня была проведена в 2003 году.
Новые Известия 14 июля в 11:45