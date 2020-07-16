Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с распространением коронавируса в мире, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
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Правительство из-за пандемии сократило срок для налогового резидентства

РБК07:49

Власти разрешат платить налоги в России тем, кто провел в стране 90 дней

Forbes07:44

Правительство одобрило снижение срока налогового резидентства

Российская газета07:40

Кабмин одобрил поправки, снижающие срок для признания налогового резидентства в России

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Известия06:35

Находившиеся 90-182 дней в России в 2020 года физлица смогут стать налоговыми резидентами

ТАСС06:25

Налоговое резидентство смогут получить в 2020 году те, кто проведет в России 3-6 месяцев

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Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции

На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
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Политика

Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
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Политика

Путин оценил масштабы кризиса в России

Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
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Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

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Гончаренко не увидел изменений в «Локомотиве» после ухода Семина

«Локомотив» после ухода Семина мало изменился. Николич не стал ничего глобально менять.
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В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
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В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов

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Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов.
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Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
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Петербург не вошел в пятерку регионов, где люди реже умирают от рака

Минздрав озвучил, где люди реже умирают от рака, а где больше всех онкологических больных, пишет News.ru.
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Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

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Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

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