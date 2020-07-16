Экономика
Российская газетаПравительство одобрило снижение срока налогового резидентства
Правительство одобрило в четверг поправки в Налоговый кодекс, которые расширяют возможность сохранения российского налогового резидентства в 2020 году. Особенно актуальным этот вопрос стал в связи с распространением коронавируса в мире, подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
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Общество
Мосгорсуд оставил в силе арест журналиста Сафронова
Мосгорсуд утвердил решение об аресте спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова по делу о госизмене (ст. 275 УК), передает корреспондент РБК.
РБК 08:17
Политика
Памфилова допустила перенос единого дня голосования
Обсуждение возможности проведения выборов в несколько дней ставит вопрос о переносе единого дня голосования в России с осени на другое время.
РБК 07:55
Политика
Российские пранкеры разыграли польского президента Анджея Дуду
Переизбранному на второй срок президенту Польши Анджею Дуде позвонил генеральный секретарь ООН, бывший премьер министр Португалии Антониу Гуттериша.
Каскад 03:03
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили вчера в 10:03
Общество
Российские ипотечники пожаловались на проблемы с возвратом закладных
Выплатившие ипотеку клиенты российских банков в июле столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.
Национальная служба новостей 01:29
Политика
Немецкий бизнес назвал шантажом действия США по «Северному потоку — 2»
Заявления госсекретаря США Майка Помпео в отношении газопровода «Северный поток — 2» представляют собой попытку шантажа, которая требует реакции Евросоюза.
RT на русском 07:30
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Футбол
«Химки» примут решение об участии в РПЛ после полуфинала Кубка России
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о дате, когда футбольный клуб «Химки» примет решение, в какой лиге будет выступать в следующем сезоне.
Metaratings 07:09
Общество
Песков прокомментировал прошедшие в ряде городов акции
На вопрос, видит ли Кремль разницу в действиях правоохранителей во время несанкционированных акций в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, Песков заявил, что на это «могут ответить только правоохранители, которые принимают соответствующие меры в отношении нарушителей».
RT на русском 05:47
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Политика
Путин оценил масштабы кризиса в России
Президент России Владимир Путин назвал глубину кризиса, в которой оказалась страна, очень серьезной.
Lenta.ru 07:52
Футбол
Гончаренко не увидел изменений в «Локомотиве» после ухода Семина
«Локомотив» после ухода Семина мало изменился. Николич не стал ничего глобально менять.
ProstoProSport 07:44
Общество
Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
В начале июля Дмитриев говорил, что РФПИ будет просить одобрить «Авифавир» для самостоятельного лечения.
РБК 08:24
Авто
В России запретят устанавливать подержанные автозапчасти
В России запретят устанавливать подержанные запчасти, которые могут влиять на безопасность машины.
ТК Звезда 07:06
Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
12 выпускников нынешнего года и один — прошлых лет получили высший балл по литературе. Семеро школьников — по информатике.
REGNUM 06:16
Гаджеты
OPPO представила супербыструю беспроводную зарядку
Производитель продемонстрировал супербыструю беспроводную зарядку и проводное устройство на 125 Вт, благодаря которым существенно снижается время для пополнения заряда смартфонов.
Evo-rus.com 05:07
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА контракт сроком на пять лет
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч подпишет с московским ЦСКА контракт сроком на пять лет.
Газета.Ru 06:36
Здоровье
Петербург не вошел в пятерку регионов, где люди реже умирают от рака
Минздрав озвучил, где люди реже умирают от рака, а где больше всех онкологических больных, пишет News.ru.
Невские Новости 06:21
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы 02:59
Политика
Минфин США ввел санкции против связанных с Пригожиным компаний и лиц
Вашингтон ввел санкции против трех россиян и пяти компаний, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным.
РИА Новости вчера в 14:27
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках.
Piter.tv 06:31
Общество
Познер охарактеризовал Россию одним словом
Самого себя Владимир Владимирович может охарактеризовать словом «поиск». А настоящее счастье журналист связывает исключительно с «любовью».
Московский Комсомолец 07:59
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
В топ-5 вошли боевик «Призрачная шестерка» и комедийная картина «Загадочное убийство».
Evo-rus.com 01:36
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14