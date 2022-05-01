«Снижение ставки, безусловно, повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020–2021 годов около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — приводятся слова Силуанова на сайте Министерства финансов.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о проведении карательных рейдов украинскими националистами в Николаеве (Донбасс) с целью проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Объем экспорта газа в Китай по "Силе Сибири" вырос почти на 60% по сравнению с показателями прошлого года Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 50,1 млрд куб. м, что на 26,9% (на 18,4 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.