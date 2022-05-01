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Правительство одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Процентная ставка по программе «Льготная ипотека» с 1 мая снижена с 12 до 9%, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Ведомости
Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей.
РИА Новости
Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство, сообщает официальный сайт правительства
 РФ.
ТИА
«Снижение ставки, безусловно, повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020–2021 годов около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — приводятся слова Силуанова на сайте Министерства финансов.
Компания

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