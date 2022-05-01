«Снижение ставки, безусловно, повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020–2021 годов около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — приводятся слова Силуанова на сайте Министерства финансов.