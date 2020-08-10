Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Ведомости
Ведомости

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом. Постановление уже подписано правительством.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам

Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости07:18
Подробнее о событии
Комсомольская правда

«День за два»: Мишустин заявил, что пенсионный стаж медиков будет рассчитан по-новому

Комсомольская правда10:18
Царьград

Мишустин объявил о новой льготе за COVID

Царьград06:57
Российская газета

Работающим с коронавирусом медикам будут по-особому начислять стаж

Российская газета07:01
Интерфакс

Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с COVID за 2 рабочих дня

Интерфакс07:00
РИА Новости

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам

РИА Новости07:18
ТАСС

Мишустин: медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два

ТАСС06:48
RT на русском

Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам

RT на русском07:03

Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Ведомости02:48
505

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
497

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новости02:26
454

Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
2

США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
21