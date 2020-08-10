Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
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Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом. Постановление уже подписано правительством.В источнике
С чего всё началось
Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам
Медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, пенсионный стаж будут начислять особым образом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости07:18
Подробнее о событии
«День за два»: Мишустин заявил, что пенсионный стаж медиков будет рассчитан по-новому
Комсомольская правда10:18