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Ведомости
Ведомости

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом. Постановление уже подписано правительством.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Медикам в пенсионном стаже зачтут день работы с COVID за 2 рабочих дня

Интерфакс07:00
Коммерсантъ

Работающим с COVID-19 медикам пенсионный стаж будут считать как день за два

Коммерсантъ07:39
РИА Новости

Правительство одобрило особый порядок начисления стажа медикам

РИА Новости07:18
Lenta.ru

Борющиеся с коронавирусом российские медики смогут раньше выйти на пенсию

Lenta.ru07:11
Газета.Ru

Кабмин одобрил особый порядок начисления стажа работающим с COVID-19 медикам

Газета.Ru09:00
ТАСС

Мишустин: медикам, работающим с больными с коронавирусом, стаж засчитают как день за два

ТАСС06:48
Ёлдаш

Для медиков России новая льгота

Ёлдаш07:44

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия
RT на русском10:38
10

Мишустин передал Лукашенко поздравления в связи с победой на выборах

Москва, 10 августа 2020, 17:47 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой правительства Белоруссии Романом Головченко, в ходе которого передал поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на выборах главы республики.
REGNUM10:47
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Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

Команда оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не будет участвовать в акциях протестах против итогов голосования на выборах, чтобы избежать провокаций, а сама Тихановская подчинилась этому решению.
Rambler News Service11:06
5

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Рогозин считает, что России корабль типа Crew Dragon не нужен

Гендиректор «Роскосмоса» считает, что Crew Dragon и создаваемый сейчас компанией Boeing космический корабль Starliner, являются всего лишь более комфортными аналогами нашего «Союза МС», и что нам делать что-либо такое же уже не нужно.
ИА Красная Весна6 августа в 22:45
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Программа возврата кэшбэка на туры по РФ стартует в ночь на 21 августа

Программа стимулирования внутреннего туризма в виде возврата кэшбэка на туры по России стартует в ночь на 21 августа и продлится неделю, сообщил в понедельник на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс04:52
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В Афганистане освободят 400 талибов из заключения

Ранее в воскресенье члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана", что открывает путь к межафганским переговорам.
РИА Новости10:55
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфакс09:58

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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