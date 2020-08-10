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Ведомости
Ведомости

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом. Постановление уже подписано правительством.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Подписан документ об особом порядке начисления пенсии медикам

РИА Новости04:28
Lenta.ru

Мишустин дал борющимся с COVID-19 медикам право на досрочную пенсию

Lenta.ru04:16
Московский Комсомолец

Мишустин разрешил досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными COVID

Московский Комсомолец04:19
Российская газета

Медики, работающие с COVID-19, получат право на льготную пенсию

Российская газета04:32
RT на русском

Борющимся с COVID-19 медикам дали право досрочного выхода на пенсию

RT на русском04:21
Фонтанка.Ру

Минтруд ответил, как медики лишились тройного стажа за работу с коронавирусом

Фонтанка.Рувчера в 12:26
Ёлдаш

Для медиков России новая льгота

Ёлдашвчера в 07:44

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии
REGNUM20:48
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Технопарк Wildberries построят на ул. Пограничника Рыжикова

В промзоне в Иванове будет выстроено здание промышленно-логистического технопарка площадью 50 тыс. кв. метров, в котором разместятся предприятия, склады, офисы, шоу-румы со всей необходимой инфраструктурой.
Слухи и Факты02:20
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

Накануне российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия борется за «Северный поток – 2». По его словам, в проект газопровода немецкими фирмами вложены миллиарды долларов, а также «Северный поток – 2» сможет обеспечить Германии роль одного из самых важных газораспределительных центров в Европе.
Известия03:12