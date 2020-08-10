Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
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Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом. Постановление уже подписано правительством.В источнике
Подробнее о событии
Мишустин разрешил досрочный выход на пенсию медикам, работающим с больными COVID
Московский Комсомолец04:19
Минтруд ответил, как медики лишились тройного стажа за работу с коронавирусом
Фонтанка.Рувчера в 12:26