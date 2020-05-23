Коронавирус
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств для выплат на детей
Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
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Армия и оружие
Лукашенко заявил о развитии ракетного производства в Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор белорусской компании «Белспецвнештехника — новые технологии» Алексей Скрага заявил, что в республике освоена модернизация советских авиационных ракет «воздух — воздух» Р-27, а также производство патронов для армии и гражданских целей.
REGNUM вчера в 04:29
Общество
Сенат США одобрил закон о запрете размещения акций китайских компаний
Как сообщает ToDay News Ufa источник Reuters, в США единогласно был принят законопроект, внесенный сенатором-республиканцем Джоном Кеннеди и сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, который может блокировать акциям ряда китайских компаний выход на американские биржи, если они будут игнорировать американские нормативы и стандарты аудита.
ToDay News Ufa вчера в 01:37
Происшествия
Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении ареста бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сообщила пресс-секретарь Первого апелляционного суда Любовь Буданова.
Ведомости вчера в 05:14
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
Вести.Ru вчера в 01:29
Общество
В России выявлено 8894 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8894 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 42,2% не имели клинических проявлений болезни.
Эхо Москвы вчера в 03:35
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 21 мая в 13:31
Технологии
Следующее крупное обновление Windows 10 называется Iron (Fe), и скоро начнется его тестирование
В заметке официального блога глобальное обновление Windows 10 образца 2021 года фигурирует под обозначением Iron (Fe).
iXBT.com 03:20
Армия и оружие
Два дальних Ту-142МЗ выполнили полёт над Тихим океаном
Отмечается, что продолжительность полёта составила около 12 часов, за это время самолёты преодолели маршрут протяжённостью 9 тыс. км.
RT на русском 03:13
Хоккей
Губерниев рассказал о том, что Юрий Семин витает в облаках
Губерниев для «Матч ТВ» сказал о том, что Юрий Семин витает в облаках, и признан лучшим тренером России, тогда как в стране есть такие представители тренерского цеха, как Этери Тутберидзе (фигурное катание), Александр Немытрев (плавание), Геннадий Габрилян (легкая атлетика).
ProstoProSport вчера в 01:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Политика
Все союзники по НАТО призвали США не выходить из ДОН
Как отмечается в материале, послы стран - членов НАТО "встретились в срочном порядке" для "спасения" международного Договора по открытому небу, из которого США намерены выйти.
РЕН ТВ 00:40
Игры
Игрок напомнил восторженному журналисту, что механика ветра из Ghost of Tsushima реализована в серии Metro
3DNews вчера в 08:01
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Здоровье
В Тульской области за сутки выявили 90 случаев коронавируса
За последние сутки в Тульской области зарегистрированы 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Тульская пресса 03:39
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости вчера в 16:54
Общество
В Совфеде предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады
Сенаторы разработают законопроект, который предусматривает запрет на допуск детей без прививок в школы и дошкольные учреждения.
РБК 03:09
Общество
Попова: в России удалось срезать пик эпидемии коронавируса
Суточная заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России даже на пике была одной из самых низких в мире, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 08:32
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ одобрил проведение формата плей-офф из 24 команд
Исполнительный комитет профсоюза игроков НХЛ (NHLPA) одобрил проведение плей-офф из 24 команд, вместо обычных 16, в сезоне-2019/20, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 00:26
Футбол
Золотая медаль ЧМ-2018 в России была продана на аукционе
RT на русском 02:54
Здоровье
В Тверской области 733 человека вылечились от коронавируса
За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 39 новых случаев заражения COVID-19.
Toptver.ru 21 мая в 04:07
Здоровье
В России снова растет число заболевших коронавирусом
Прирост новых заболевших коронавирусом в России за сутки составил 9434 человек.
URA.Ru 03:39
Гаджеты
В России увеличился спрос на недорогие смартфоны
Оказалось, что в отчётный период в России увеличился спрос на недорогие смартфоны, при этом если рассматривать отдельно февраль и апреля, то в последний месяц зимы больше покупали дорогие модели смартфонов, а уже в апреле чаще всего продавались более бюджетные модели устройств.
Astera 21 мая в 12:40
Общество
Аксенов назвал два случая COVID-19 в Крыму за сутки хорошей новостью
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хорошей новостью снижение за последние сутки в республике числа выявленных новых случаев коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:41
Происшествия
В Крыму выявили новый вид интернет-мошенничества
В Крыму выявлен новый вид интернет-мошенничества, направленный на кражу денег с банковского счёта, в результате его применения мошенникам удалось похитить свыше 917 тысяч рублей, сообщается на сайте МВД РФ.
Rambler News Service вчера в 10:26
Политика
Венесуэла предупредила Совбез ООН об угрозе США танкерам Ирана
Каракас предупредил генсека ООН Антониу Гутерреша о военной угрозе со стороны Соединенных Штатов Америки иранским танкерам, транспортирующим топливо в Венесуэлу, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:47
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
Число жертв пожара в больнице Зеленодольска увеличилось до трех, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Татарстана.
РИА Новости вчера в 18:23
Космос
SpaceX провела успешное испытание ракеты Falcon 9
Компания SpaceX осуществила успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой предстоит выполнить запуск корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском вчера в 19:47
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39