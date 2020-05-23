Коронавирус
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств для выплат на детей
Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
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Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Здоровье
Назван симптом, предупреждающий о высоком уровне сахара в крови
Ученые из Соединенных Штатов провели обследования пациентов с сахарным диабетом и выяснили, что одним из признаков заболевания является ксероз.
ФедералПресс 01:35
Общество
Шеин: регистр населения России разрушает остатки доверия к государству
«Люди не хотят повторения Firewall, огненной стены в китайском формате, и мы считаем, что сегодня несвоевременно принятие данного закона, обсуждение его потому, что он, конечно, разрушает остатки некоего доверия и социальной стабильности в нашей стране», — заявил Шеин.
REGNUM вчера в 04:54
Общество
В Подмосковье начнут штрафовать за нарушение масочного режима
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут штрафовать за нарушение масочного режима — в частности, за появление без средств защиты в общественных местах и транспорте.
Известия вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей рассердила поклонников критикой Бейонсе и Карди Би
Дель Рей ответила на критику, отметив, что ее позиция не имеет ничего общего с расизмом.
РБК вчера в 09:24
Здоровье
В России сократят срок выхода на рынок препарата от коронавируса
Минздрав России намерен сократить срок выхода на рынок препарата от COVID-19 «Фавипиравир», который сейчас проходит клинические испытания.
РБК вчера в 22:45
Общество
Во Владимирской области заразилось коронавирусом более 2 тыс. человек
Более 2 тыс. жителей Владимирской области уже заразились новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 21 мая в 03:20
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия вчера в 10:52
Общество
В Ростовской области разрешат торговлю непродовольственными товарами
"С 25 мая в Ростовской области будет разрешена работа магазинов, реализующих непродовольственные товары, в числе которых есть товары первой необходимости", - сказал Голубев в обращении к жителям области на своей странице в Instagram.
РИА Новости вчера в 16:58
Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от показателей на срок действия соглашения ОПЕК+, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
РИА Новости 04:18
Происшествия
Обыск начался в квартире администратора паблика проекта «Омбудсмен полиции» Худякова
Следователи ведут обыск в квартире администратора паблика в соцсети "ВКонтакте" проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова.
ТАСС 04:27
Общество
Названы сроки начала производства вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавирусной инфекции может начаться к концу лета.
Lenta.ru 04:25
Политика
Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом
Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин.
ГТРК Волгоград-ТРВ вчера в 11:00
Общество
В Москве более 50 тысяч человек проверились на антитела к коронавирусу
С 15 мая 2020 года в Москве обследовали на антитела более 50 тысяч человек.
Вести.Ru 03:23
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Авто
В Австралии никак не могут продать 4 тысячи побитых градом автомобилей
Крупнейший мировой автомобильный аукцион Mannheim Auctions уже несколько месяцев не может найти покупателя на 4 000 австралийских машин, пострадавших от сильного града в начале 2020 года.
Car.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова не может жить после смерти сына
Gazeta.SPb вчера в 18:24
Политика
Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию
Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill.
Известия вчера в 16:57
Политика
Украина отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании проигнорировали заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Крыму.
РИА Новости 03:18
Футбол
Владикавказский «Спартак» будет расформирован
Весь персонал владикавказского «Спартака» будет переведен туда. В сезоне-2019/2020 «Спартак» играл в зоне Юг ПФЛ.
Metaratings 02:26
Армия и оружие
Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем
Актуальные Новости вчера в 10:43
Общество
В Тульской области от коронавируса вылечились 1104 человека
По данным на 22 мая в Тульской области коронавирус смогли победить еще 79 человек.
Центр 71 вчера в 06:33
Здоровье
Главный инфекционист спрогнозировала силу второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса будет слабее первой, заявила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия
В Пакистане сообщили о гибели 97 человек при крушении самолета
В результате крушения пассажирского самолета «Пакистанских международных авиалиний» близ Карачи погибли 97 человек, сообщает в Twitter Минздрав пакистанской провинции Синд.
РБК вчера в 21:53
Футбол
На медиафасаде «Ростов Арены» появились имена врачей
На медиафасаде "Ростов Арены" вечером 22 мая появились имена 160 врачей ⚕ Цель совместной акции с РФС — адресно поблагодарить российских врачей, ведущих борьбу с инфекцией, охватившей весь мир.
Soccer.ru 02:12
Хоккей
Панарин сделал предложение дочери Олега Знарка
Артемий Панарин, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сделал предложение своей девушке Алисе Знарок.
LiveResult.Ru вчера в 18:15