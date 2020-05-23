Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 222,1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Более 197 миллиардов рублей направлено на единовременные пособия в размере 10000 рублей на детей в возрасте 3-15 лет.

Кабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

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