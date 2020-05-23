Общество
Российская газетаКабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 222,1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Более 197 миллиардов рублей направлено на единовременные пособия в размере 10000 рублей на детей в возрасте 3-15 лет.
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Происшествия
Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ
13 мая Росздравнадзор остановил использование аппаратов Уральского приборостроительного завода, которые были сделаны с 1 апреля текущего года.
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Здоровье
Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови
Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов.
Российская газета 00:42
Путешествия
Россияне решили избегать путешествий за границу
Две трети россиян в ближайшие полгода намерены избегать поездок за границу.
Lenta.ru 06:25
Политика
Путин поручил пересчитать тарифы на электроэнергию на следующий год
Президент России Владимир Путин поручил кабмину актуализировать порядок расчета тарифов на электроэнергию на следующий год с учетом расходов в связи с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 04:32
Общество
Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии
Москва, 23 мая 2020, 11:34 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
REGNUM 04:34
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Общество
Программа Брилёва «Вести в субботу» не выйдет из-за коронавируса
Ведущий программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1» Сергей Брилёв сообщил, что передача не выйдет в эфир 23 мая из-за карантина, введённого в связи с инфицированием одного из сотрудников редакции коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:39
Политика
На Украине заявили о слежке за Россией из космоса
Взгляд.ру 06:49
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Политика
Украина отказалась от участия в консультациях Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированной Россией встрече Совбеза ООН по «формуле Арриа», которая была посвящена ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Шоу-бизнес
Лана Дель Рей рассердила поклонников критикой Бейонсе и Карди Би
Дель Рей ответила на критику, отметив, что ее позиция не имеет ничего общего с расизмом.
РБК вчера в 09:24
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
Известия вчера в 04:55
Здоровье
В Ростовской области резко выросло число случаев COVID-19
В Ростовской области резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом.
Российская газета 05:00
Единоборства
Гэтжи считает, что Хабиб проиграл бой Тибау в 2012 году
Будущий соперник Хабиба Нурмагомедова Джастин Гэтжи поставил под сомнение идеальный рекорд чемпиона - по его мнению, россиянин проиграл бой Глейсону Тибау в 2012 году.
Газета.Ru 06:40
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 утекла в Интернет ещё в феврале этого года
Как сообщает издание Vice, ранняя версия мобильной операционной системы iOS 14 находилась в распоряжении некоторых специалистов по компьютерной безопасности, хакеров и блогеров «как минимум с февраля этого года».
3DNews вчера в 17:25
Общество
Воробьев сообщил об отмене цифровых пропусков в Подмосковье с 23 мая
Известия вчера в 11:47
Хоккей
Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение
Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.
Bookmaker-ratings.ru 01:24
Экономика
В Совфеде предложили временно освободить ТЦ от налога на имущество
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РИА Новости 06:56
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Экономика
Предсказано снижение пенсионного возраста в России
В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране.
Lenta.ru 04:51
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 21 мая в 07:00
Футбол
«Ньюкасл» может купить одного из самых дорогих защитников мира
Отмечается, что трансфер может состояться в летнее трансферное окно, если инвесторы из Саудовской Аравии купят «Ньюкасл».
REGNUM 04:37
Политика
Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом
Высказались на совещании и эксперты. Так, Татьяна Голикова заявила: медицинская система России выдержала испытание коронавирусом.
12 Канал Омск вчера в 09:46
Армия и оружие
Боевики ливийского ПНС организовали новый вброс о «российском следе»
ПНС, подконтрольное Файезу Сарраджу, пытается отвлечь мировую общественность от факта турецкого вмешательства.
Русская Планета 06:40
Общество
Детей без прививок могут не допустить в школы и детские сады
В Совете Федерации могут разработать законопроект, согласно которому детей без прививок из профилактического календаря не примут в школы и детские сады, сообщает ТАСС.
Бел.Ру 05:24
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Космос
Китай завершил испытания самого тяжёлого орбитального спутника
Пекин, 23 мая 2020, 10:46 — REGNUM Специалисты Китайской академии космических технологий завершили программу орбитальных испытаний спутника «Шицзянь-20».
REGNUM 03:46
Общество
В Москве умер «аллигатор Гитлера»
Вести.Ru 06:16
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 67 новых случаев коронавируса
По данным на утро 23 мая, в Челябинской области за сутки подтвердилось 67 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Челябинск 02:18
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина поделилась неблагоприятными прогнозами врачей
Знаменитая российская певица Надежда Бабкина рассказала о неблагоприятных прогнозах врачей, которые ей сообщили, когда она находилась в больнице.
Экономика сегодня 03:22