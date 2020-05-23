Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей

Футбол Сетьен озвучил свою позицию по Мартинесу и Пьяничу в «Барселоне» Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи, что каталонцы хотят подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 691

Происшествия Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик. 25

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 127

Общество Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020». 34

Гаджеты Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений. 16

Общество МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России. 15

Общество Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. 558

Общество Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург. 333

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 5

Политика В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.

Шоу-бизнес Максим Галкин спародировал Ренату Литвинову на самоизоляции Максим Галкин решил спародировать Ренату Литвинову, одолжив у Примадонны ее вуаль и перчатки.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в прошлом году. 1

Политика Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.