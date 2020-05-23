Коронавирус
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств для выплат на детей
Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
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Футбол
Сетьен озвучил свою позицию по Мартинесу и Пьяничу в «Барселоне»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи, что каталонцы хотят подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Матч ТВ вчера в 17:57
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
Происшествия
Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО
Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
Армия и оружие
«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими
Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
Гаджеты
Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре
Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений.
3DNews 21 мая в 06:29
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Общество
МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов
Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
Игры
Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4
HotGeo 20 мая в 01:54
Общество
Воробьев сообщил об отмене цифровых пропусков в Подмосковье с 23 мая
В Московской области с 23 мая отменяются цифровые пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Известия вчера в 11:47
Общество
Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей
Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
Общество
Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 мая
К 23 мая число заболевших в Тульской области превысило 3000 человек, хоть регион и выбыл из десятки самых зараженных.
Тульская пресса 04:45
Общество
Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета
Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
Энергетика
Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи
Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей.
Газета.Ru 04:34
Общество
В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом
По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:12
Политика
Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»
Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК вчера в 06:49
Футбол
Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона
Российская газета 04:19
Общество
Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор
Live24 вчера в 02:59
Космос
На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид
Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
Общество
Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 21 мая в 11:31
Общество
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
Политика
В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России
Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.
РБК 05:37
Политика
Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму
Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
Шоу-бизнес
Максим Галкин спародировал Ренату Литвинову на самоизоляции
Максим Галкин решил спародировать Ренату Литвинову, одолжив у Примадонны ее вуаль и перчатки.
Дни24 02:46
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня
Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в прошлом году.
Советский спорт вчера в 09:31
Политика
Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Общество
Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве
Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса на фоне коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53