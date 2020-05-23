Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПравительство одобрило выделение средств для выплат на детей

Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.
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Правительство одобрило ряд мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса

Эхо Москвы05:02

Правительство одобрило ряд антивирусных мер поддержки

Коммерсантъ04:28

Кабмин одобрил выделение средств для ежемесячных выплат на детей

ФАН03:28

Правительство РФ одобрило выделение средств для выплат на детей

Аргументы недели03:25

Правительство одобрило выделение средств для выплат детям от 3 до 16 лет

Газета.Ru03:15

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей

РИА Новости03:13

Правительство РФ выделило средства на страховые выплаты медикам

ИА Красная Весна04:03
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Футбол

Сетьен озвучил свою позицию по Мартинесу и Пьяничу в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал слухи, что каталонцы хотят подписать форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Матч ТВ вчера в 17:57
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ 21 мая в 11:06
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Происшествия

Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
РБК вчера в 15:58
25
Армия и оружие

«Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими

Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы.
Lenta.ru вчера в 10:55
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
RT на русском 04:47
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Гаджеты

Игровые видеокарты AMD и NVIDIA нового поколения дебютируют в сентябре

Компания AMD не скрывает намерений представить новые игровые видеокарты поколения Navi 2X до конца года, а NVIDIA пока вывела на рынок только вариант Ampere для ускорения вычислений.
3DNews 21 мая в 06:29
16
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ

Российская газета вчера в 07:16
1,8K
Общество

МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов

Патенты для трудовых мигрантов будут автоматически продлены на 93 дня, сообщается на сайте МВД России.
Газета.Ru 03:32
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Игры

Цири может стать главным персонажем игры The Witcher 4

HotGeo 20 мая в 01:54
1
Общество

Воробьев сообщил об отмене цифровых пропусков в Подмосковье с 23 мая

В Московской области с 23 мая отменяются цифровые пропуска. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Известия вчера в 11:47
2K
Общество

Трассу Москва — Казань могут построить на четыре года раньше срока

REGNUM 05:35
10
Общество

Иммунитет к коронавирусу выявили у 12% обследованных москвичей

Иммунитет к коронавирусу нового типа выявлен у 12% москвичей, прошедших тестирование на антитела, заявил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.
Газета.Ru 03:17
558
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 21 мая в 06:12
3,9K
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 мая

К 23 мая число заболевших в Тульской области превысило 3000 человек, хоть регион и выбыл из десятки самых зараженных.
Тульская пресса 04:45
470
Общество

Производство вакцины от коронавируса начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавирусной инфекции планируется начать к концу лета, сообщил в субботу, 23 мая, «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ Александр Гинцбург.
Известия 02:39
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Энергетика

Путин поручил не применять санкции за отклонение в уровне нефтедобычи

Президент России Владимир Путин поручил правительству временно не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей.
Газета.Ru 04:34
4
Общество

В сальском интернате зафиксировано уже около 270 больных коронавирусом

По данным на 22 мая, в психоневрологическом интернате в Сальске уже зарегистрировано около 270 больных коронавирусом.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:12
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Политика

Лукашенко потребовал у белорусской оборонки создать «свою ракету»

Белорусской армии необходимо мощное ракетное вооружение, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывавший в пятницу на полигоне неподалеку от Минска.
РБК вчера в 06:49
979
Футбол

Золотая медаль ЧМ-2018 по футболу продана с аукциона

Российская газета 04:19
Общество

Работавшую в купальнике медсестру поддержал тульский губернатор

Live24 вчера в 02:59
3K
Космос

На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид

Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2.
МИР 24 вчера в 03:16
5
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 21 мая в 11:31
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Общество

В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки

Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru вчера в 21:34
12
Политика

В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России

Грант, который власти США выдают на «разоблачение дезинформации» российского здравоохранения, должен подтолкнуть исследователя к определенным выводам, выгодным Вашингтону.
РБК 05:37
Политика

Украина отказалась от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

Представители Украины отказались принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по «формуле Арриа», которое было посвящено ситуации в Крыму.
РБК 02:14
1,1K
Шоу-бизнес

Максим Галкин спародировал Ренату Литвинову на самоизоляции

Максим Галкин решил спародировать Ренату Литвинову, одолжив у Примадонны ее вуаль и перчатки.
Дни24 02:46
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева пересмотрят 17 июня

Мосгорсуд 17 июня пересмотрит приговор, вынесенный футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в прошлом году.
Советский спорт вчера в 09:31
1
Политика

Участники контактной группы собрались на внеочередное заседание

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины собрались в пятницу на внеочередное заседание в режиме видеоконференции.
ТАСС вчера в 11:09
Общество

Сервис автопроката Hertz объявил о банкротстве

Компания Hertz, один из крупнейших сервисов проката автомобилей, подала заявление о банкротстве из-за кризиса на фоне коронавируса.
Коммерсантъ 06:11
46
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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