Правительство РФ одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам РФ, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на осуществление выплаты на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, сообщается на сайте кабмина.

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей

Экономика Предсказано снижение пенсионного возраста в России В России могут снова понизить возраст выхода на пенсию в случае роста уровня безработицы в стране. 867

Политика Президент Владимир Путин отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом Ситуация с распространением коронавируса в стране в целом стабилизируется, хотя динамика еще неустойчивая - об этом 22 мая в ходе видеоселекторного совещания заявил президент России Владимир Путин. 56

Происшествия Власти Пакистана сообщили о двух выживших при крушении A320 пассажирах Как минимум два человека выжили после крушения самолета Airbus A320 в Пакистане, сообщает газета Dawn со ссылкой на заявление официального представителя правительства. 55

Хоккей Артемий Панарин сделал Алисе Знарок предложение Хоккеист сделал дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка предложение.

Происшествия Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн». 533

Происшествия В Забайкалье выявили 758 носителей SARS-CoV-2 Чита, 23 мая 2020, 07:51 — REGNUM Оперативный штаб Забайкальского края утром 23 мая известил о том, что в регионе выявлено уже 758 носителей коронавируса, причём 31 из них — за последние сутки. 4

Общество В Москве провели более 50 тысяч тестов на антитела к коронавирусу Руководитель московского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что более 50 тыс. жителей Москвы прошли тестирование на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 по программе столичного правительства. 593

Здоровье Назван внешний симптом, предупреждающий о высоком сахаре в крови Ранее российские врачи предупредили, что людям после 40 лет необходимо контролировать уровень сахара в крови даже в том случае, если нет специфических симптомов. 18

Здоровье Кузбасские больницы возвращаются к обычному режиму работы На третьем этапе все медицинские учреждения начнут работать в том же режиме, что и до пандемии. 3

Политика Путин поручил обновить схему объектов электроэнергетики России Актуализировать схему размещения объектов электроэнергетики поручил президент России Владимир Путин, 22 мая поручение опубликовала пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 16

Политика На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса Власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму, сообщает консалтинговая компания Defense Express.

Наука Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой. 11

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 353 случая заражения SARS-CoV-2 Ростов-на-Дону, 23 мая 2020, 13:03 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ростовской области составило за последние сутки сразу 353, в результате чего коэффициент распространения инфекции в регионе резко увеличился с 1,36 до 1,7. 156