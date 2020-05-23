Общество
РБКПравительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми
Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Правительство России выделило средства на осуществление дополнительных выплат семьям с детьми, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.Газета.Ru06:36
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