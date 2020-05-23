с чего всё началось

Правительство подписало распоряжение о выделении средств из резервного фонда на выплаты в размере 5 тыс. и 10 тыс. руб. семьям с детьми. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Правительство одобрило выделение средств на выплаты семьям с детьми

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