с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств Министерству финансов из резервного фонда, которые пойдут на единовременные выплаты россиянам в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет

Спорт Минспорта предложило ограничить отъезд молодежи за границу Предлагаемые поправки призваны обязать российских спортсменов, не достигших возраста 23 лет, оплачивать расходы воспитавших их академий в случае перехода в иностранную команду.

Здоровье Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление Специалистами выявлен продукт, выравнивающий АД, поддерживающий работу сердца и головного мозга, оздоравливающий печень, поддерживающий остроту зрения и иммунитет, а также снижающий риск возникновения рака, пишет «МедикФорум». 19

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Общество Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса «При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе. 114

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Общество В Свердловской области отменят ряд ограничений по COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что в регионе отменяют ряд мер, введенных для борьбы с коронавирусом. 42