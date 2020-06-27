Общество
РБКПравительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет
Правительство одобрило выделение средств Министерству финансов из резервного фонда, которые пойдут на единовременные выплаты россиянам в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.
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с чего всё началось
Принять проект распоряжения о выделении Минфину из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на осуществление единовременной выплаты в размере 10 000 рублей гражданам РФ на каждого ребёнка в возрасте до 16 лет, — говорится в перечне решений, принятых на заседании правительства 25 июня.News.ru03:39
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Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
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