с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств Министерству финансов из резервного фонда, которые пойдут на единовременные выплаты россиянам в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка до 16 лет. Об этом сообщается на сайте правительства.

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет

Политика Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом Министр обороны Сербии Александр Вулин получил позитивный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и находится в самоизоляции, заявило министерство в субботу. 2

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 4,3K

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Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 84

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 996

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Общество Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно Мещанский суд Москвы признал создателя «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к трем годам заключения условно и штрафу в 800 000 руб. 2,5K

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Космос Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля? Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.

Футбол Бакаев получил травму в игре с «Локомотивом» Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что в матче с «Локомотивом» (0:2) в 24-м туре чемпионата России повреждение получил хавбек хозяев Солтмурад Бакаев.

Гаджеты Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов Сегодня стало известно, что базовая версия нового смартфона iPhone 12 поступит в продажу по цене 549 долларов. 64