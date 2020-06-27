с чего всё началось

Правительство одобрило выделение Минфину средств на выплаты по десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. Соответствующее сообщение появилось на сайте кабмина.

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей до 16 лет

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