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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
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REGNUM

Правительство РФ выделило дополнительные средства на пособия безработным

REGNUM06:58
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Известия07:28
Профиль

В России одобрили выделение средств на соцвыплаты безработным

Профиль07:28
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостей07:52
News.ru

Кабмин одобрил выделение средств на соцвыплаты безработным

News.ru06:45
ИА Красная Весна

Правительство РФ одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

ИА Красная Весна06:35
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19

Лариса Долина отметила 65-летний юбилей в кругу звездных друзей

Юбилдей артистка отгуляла в кругу своих звездных друзей Лолиты, Валерии, Иосифа Пригожина, Юлии Ковальчук, Алексея Чумакова, Максима Галкина, Николая Баскова, Александра Буйнова, Анжелики Варум и многих других.
Srnsk05:07
22

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
7

В РПЦ призвали россиян не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит заявил, что дает совет побыстрее поставить прививку всем своим прихожанам, поскольку считает, что сама болезнь гораздо страшнее возможных побочных эффектов от вакцины.
Общественная служба новостей09:30
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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Больная раком актриса Заворотнюк сильно изменилась из-за химиотерапии

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая больше всего запомнилась зрителям по сериалу «Моя прекрасная няня» уже полтора года борется с раком головного мозга и совсем не появляется на публике.
CT newsвчера в 07:47
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Ноутбуки на 11-м поколении процессоров Intel Core можно будет купить уже в октябре. И в России тоже

Как правило, новинки появляются на российском рынке несколько позднее, чем в США или странах Европы, однако, как нас уверили производители, в случае с решениями на процессорах Intel Core 11-го поколения серьёзной задержки не произойдёт.
3DNews09:30