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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
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Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостей07:52
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Известия07:28
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19
REGNUM

Правительство РФ выделило дополнительные средства на пособия безработным

REGNUM06:58
News.ru

Кабмин одобрил выделение средств на соцвыплаты безработным

News.ru06:45
ИА Красная Весна

Правительство РФ одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

ИА Красная Весна06:35
Профиль

В России одобрили выделение средств на соцвыплаты безработным

Профиль07:28

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
РИА Новостивчера в 16:23
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Саратовский депутат оправдалась за слова о лишении «тунеядцев» пособий

Секретарь Вольского муниципального собрания Саратовской области Татьяна Ковинская, которая ранее заявила, что "вместо закона о тунеядстве" всем оставшимся без работы платят пособия, отметила, что она не выступала за отмену мер социальной поддержки, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:55
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрит представление главы СК Александра Бастрыкина о возбуждении дела о покушении на мошенничество в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной, сообщается на сайте ВККС.
РИА Новости19:08
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