СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Как отмечает Telegraph, действия Лондона могут привести к новым противоречиям с Европейским союзом, так как ЕС требует от Британии придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.