Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство "Прайм
".
Экономика сегодня9 сентября в 23:57
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостейвчера в 07:52
Парламентская газета

Кабмин одобрил выделение средств на социальные выплаты безработным

Парламентская газетавчера в 08:45
Экономика сегодня

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня9 сентября в 23:57
Политическая Экспертиза

Правительство направит дополнительные 35 млрд рублей на выплаты безработным

Политическая Экспертизавчера в 08:03
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новостивчера в 06:19
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новостивчера в 08:12
iReactor

Правительство РФ обсудит выделение средств на пособия для безработных

iReactor9 сентября в 20:55

СМИ узнали о планах Лондона отказаться от норм ЕС по правам человека

Как отмечает Telegraph, действия Лондона могут привести к новым противоречиям с Европейским союзом, так как ЕС требует от Британии придерживаться закона о правах человека и Европейской конвенции по правам человека для обеспечения правового сотрудничества после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.
РБК01:11
2

Пашаев опроверг сообщения о гонораре в 11 млн рублей от Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о том, что он якобы получил от актера Михаила Ефремова гонорар в 11 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Аргументы и Факты02:15
94

Памятник конфедератам демонтировали в Шарлотсвилле

Памятника солдату Армии Конфедеративных штатов, установленный в 1909 году, демонтировали в субботу, 12 сентября, в американском городе Шарлотсвилле недалеко от места, где в 2017 году прошли столкновения между леворадикалами и ультраправыми, сообщает газета The New York Times.
Известия00:57
2

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
3

Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров спровоцировал потасовку в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс».
RT на русскомвчера в 04:13

Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
239

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
147