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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным

Кабмин РФ обсудит на заседании в четверг вопрос о выделении Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщает пресс-служба правительства.
ПРАЙМ9 сентября в 15:15
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новостивчера в 06:19
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новостивчера в 08:12
Политическая Экспертиза

Правительство направит дополнительные 35 млрд рублей на выплаты безработным

Политическая Экспертизавчера в 08:03
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостейвчера в 07:52
ПолитРоссия

Кабмин РФ может выделить средства на новые соцвыплаты для безработных

ПолитРоссия10 сентября в 01:35
Экономика сегодня

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня9 сентября в 23:57
ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным

ПРАЙМ9 сентября в 15:15

Единый день голосования стартовал в России

Москва, 13 сентября 2020, 00:50 — REGNUM Единый день голосования, по результатам которого должны быть избраны региональные и местные органы власти, а также избраны дополнительно депутаты Госдумы на вакантные мандаты по четырем одномандатным округам, начался 13 сентября в России.
REGNUM17:50
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Помпео осудил казнь иранского борца, обвиненного в убийстве охранника

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу осудил казнь в Иране участвовавшего в протестных акциях в 2018 году 27-летнего борца Навида Афкари, обвиненного также в убийстве охранника в городе Шираз.
ТАССвчера в 16:07
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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«Газпром» отстал от плана по поставкам газа в Китай

За первые восемь месяцев текущего года «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» всего 2,3 миллиарда кубометров газа, что говорит о сильном отставании от планов ежегодных поставок.
Наша версия11 сентября в 08:20
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Доктор Мясников резко отреагировал на ответ жены Навального Рошалю

Известный телеведущий и врач Александр Мясников обратился к супруге политика Алексея Навального с резкой критикой по поводу ее высказывания в адрес доктора Леонида Рошаля.
Общественная служба новостей17:51
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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