Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.

С чего всё началось Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным Кабмин РФ обсудит на заседании в четверг вопрос о выделении Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщает пресс-служба правительства. ПРАЙМ 9 сентября в 15:15