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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство "Прайм
".
Экономика сегодня9 сентября в 23:57
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Политическая Экспертиза

Правительство направит дополнительные 35 млрд рублей на выплаты безработным

Политическая Экспертизавчера в 08:03
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Известиявчера в 07:28
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новостивчера в 08:12
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостейвчера в 07:52
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новостивчера в 06:19
ПолитРоссия

Кабмин РФ может выделить средства на новые соцвыплаты для безработных

ПолитРоссия10 сентября в 01:35
Экономика сегодня

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня9 сентября в 23:57

ЕС намерен использовать криптоактивы при восстановлении экономики

Согласованный в июле лидерами стран-членов Евросоюза план Next Generation EU ("Следующее поколение ЕС") призван не только перезапустить внутренний рынок ЕС после пандемии, но также и повысить конкурентоспособность и инновационные возможности союза, помочь ему реализовать "зеленый курс".
Интерфаксвчера в 15:10

Ульяновский губернатор предложил ввести региональный отцовский капитал

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести региональный отцовский капитал для многодетных семей, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Газета.Ruвчера в 16:29
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Доктор Мясников резко отреагировал на ответ жены Навального Рошалю

Известный телеведущий и врач Александр Мясников обратился к супруге политика Алексея Навального с резкой критикой по поводу ее высказывания в адрес доктора Леонида Рошаля.
Общественная служба новостей17:51
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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