Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.

С чего всё началось Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство " Прайм ". Экономика сегодня 9 сентября в 23:57