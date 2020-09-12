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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
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ПолитРоссия

Кабмин одобрил выделение регионам средств для помощи безработным

ПолитРоссия10:10
Москва 24

Кабмин выделит средства на выплаты безработным россиянам с детьми

Москва 249 сентября в 02:50
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новости08:12
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19
ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным

ПРАЙМ9 сентября в 15:15
Topdaynews.ru

Кабмин выделит средства на выплаты безработным россиянам с детьми

Topdaynews.ru9 сентября в 04:33
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостей07:52

Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв

Ученые Университета штата Флорида смогли зафиксировать необычную сверхновую LSQ14fmg с уникальными свойствами: она медленно разгорается и бьет рекорды яркости среди сверхновых своего класса, сообщается в журнале The Astrophysical Journal.
Ученые впервые зафиксировали уникальный космический взрыв
Общественная служба новостейвчера в 04:36
3

В РПЦ призвали россиян не медлить с прививкой от коронавируса

Митрополит заявил, что дает совет побыстрее поставить прививку всем своим прихожанам, поскольку считает, что сама болезнь гораздо страшнее возможных побочных эффектов от вакцины.
Общественная служба новостей09:30
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Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSport03:05
3

ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ГосТВ Белоруссии: PandaDoc финансировала женские протесты в стране

IT-компания PandaDoc, четверо сотрудников минского офиса которой арестованы по уголовному делу о мошенничестве, финансировала женские протесты в Белоруссии, заявило Агентство теленовостей, которое входит в государственную "Белтелерадиокомпанию".
РИА Новости06:32
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