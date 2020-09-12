Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
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Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
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