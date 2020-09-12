Соловьев раскритиковал Охлобыстина из-за дела Ефремова

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире шоу "Соловьев LIVE" раскритиковал актера Ивана Охлобыстина за то, что он не помог своему другу и коллеге Михаилу Ефремову и не спас его от "разложения личности".