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Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство "Прайм
".
Экономика сегодня9 сентября в 23:57
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Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостейвчера в 07:52
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новостивчера в 08:12
iReactor

Правительство РФ обсудит выделение средств на пособия для безработных

iReactor9 сентября в 20:55
ПолитРоссия

Кабмин РФ может выделить средства на новые соцвыплаты для безработных

ПолитРоссия10 сентября в 01:35
Политическая Экспертиза

Кабмин обсудит выделение средств на поддержку безработных в регионах

Политическая Экспертиза10 сентября в 01:28
Экономика сегодня

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня9 сентября в 23:57
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новостивчера в 06:19

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции
RT на русскомвчера в 13:53
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Великобритания обошла санкции США против России

Великобритания обошла антироссийские санкции США и решила вопрос с Москвой о попавшей под ограничения электронике для космического телескопа «Спектр-УФ», рассказал РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Lenta.ru22:35
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Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новостивчера в 13:50
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Yomiuri: в Японии разработали новую миссию для зонда «Хаябуса-2»

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выработало план дальнейшего использования космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), который в настоящий момент направляется к Земле после выполнения миссии по забору грунта с астероида Рюгу.
ТАСС21:37

Borderlands 3 выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X

Студия Gearbox сообщила, что Borderlands 3 будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X. Шутер получит ряд новых функций на консолях нового поколения, а также еще одно расширение с дополнительными ветками навыков для всех персонажей.
CyberSport.ru17:58

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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