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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
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Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостей07:52
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новости08:12
Topdaynews.ru

Кабмин выделит средства на выплаты безработным россиянам с детьми

Topdaynews.ru9 сентября в 04:33
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19
ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным

ПРАЙМ9 сентября в 15:15
Политическая Экспертиза

Правительство направит дополнительные 35 млрд рублей на выплаты безработным

Политическая Экспертиза08:03
Москва 24

Кабмин выделит средства на выплаты безработным россиянам с детьми

Москва 249 сентября в 02:50

Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка, чемпионка Европы - 2020 Алена Косторная рассказала, почему этим летом приняла решение покинуть отделение "Хрустальный" школы "Самбо-70", где она тренировалась у Этери Тутберидзе, и перейти в академию Евгения Плющенко.
Косторная назвала причины ухода от Тутберидзе к Плющенко
Газета.Ru11:53

Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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«Ротор» расторг контракт с экс-полузащитником «Спартака» Ананидзе

В заявлении, опубликованном на официальном сайте волгоградского клуба говорится, что соглашение с 27-летним грузинским полузащитником расторгнуто по соглашению сторон без дополнительных выплат.
ProstoProSport03:05
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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