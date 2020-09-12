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Известия
Известия

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным

Кабмин РФ обсудит на заседании в четверг вопрос о выделении Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщает пресс-служба правительства.
ПРАЙМ9 сентября в 15:15
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости06:19
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новости08:12
Политическая Экспертиза

Правительство направит дополнительные 35 млрд рублей на выплаты безработным

Политическая Экспертиза08:03
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостей07:52
ПолитРоссия

Кабмин РФ может выделить средства на новые соцвыплаты для безработных

ПолитРоссия10 сентября в 01:35
Экономика сегодня

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня9 сентября в 23:57
ПРАЙМ

Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным

ПРАЙМ9 сентября в 15:15

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Дания призвала возобновить дискуссию по «Северному потоку ‒ 2»

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США, однако позже в немецком правительстве рассказали, что ситуация вокруг Алексея Навального может повлиять ход строительства газопровода.
Ведомости08:55
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МИД Ирана оценил нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем

Отмечается, что МИД Ирана решительно осуждает установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем и считает это «постыдным актом, который приносит в жертву дело Палестины и нескольких десятилетий борьбы и страданий палестинского народа».
RT на русском03:02

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
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