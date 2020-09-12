Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
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Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Кабмин обсудит выделение средств на соцвыплаты безработным
Кабмин РФ обсудит на заседании в четверг вопрос о выделении Роструду средств на предоставление субъектам РФ субвенций на социальные выплаты безработным, сообщает пресс-служба правительства.
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Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным
Экономика сегодня9 сентября в 23:57