Экономика

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Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.
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Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство "Прайм
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Экономика сегодня09 сентября в 23:57

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Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостейвчера в 07:52

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня09 сентября в 23:57

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новостивчера в 08:12

Правительство направит дополнительные 35 млрд рублей на выплаты безработным

Политическая Экспертизавчера в 08:03

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новостивчера в 06:19

Кабмин одобрил выделение средств на социальные выплаты безработным

Парламентская газетавчера в 08:45

Правительство РФ обсудит выделение средств на пособия для безработных

iReactor09 сентября в 20:55
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Общество

Помпео осудил казнь обвиненного в убийстве охранника иранского борца

Известия вчера в 19:13
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Политика

Помпео выразил беспокойство заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Газета.Ru 02:56
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Происшествия

Ликвидировано открытое горение в многоэтажном жилом доме в Краснодаре

Краснодар, 13 сентября 2020, 06:49 — REGNUM Ликвидация открытого горения объявлена в многоэтажном жилом доме в городе Краснодаре.
REGNUM вчера в 23:49
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Происшествия

В Париже против демонстрантов применили газ и задержали

Вести.Ru вчера в 07:18
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Общество

Антипов назвал безобразным и предвзятым расследование по делу MH17

Народные новости вчера в 07:07
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Общество

Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что в отдельных регионах уже возможны заморозки и первый снег.
Российская газета вчера в 20:30
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Армия и оружие

День танкиста в России отмечают 13 сентября

Танкисты и танкостроители отмечают профессиональный праздник во второе воскресенье сентября.
Телепорт вчера в 19:35
Армия и оружие

Швыткин посоветовал Лукашенко не отводить все войска от границы с НАТО

Собеседник ФАН заявил, что он бы на месте Лукашенко полностью войска от границы не отводил, а оставил бы некоторое количество боеспособных подразделений «на всякий случай».
ФАН вчера в 14:37
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Армия и оружие

На Украине придумали, как уничтожить Черноморский флот РФ

Вечерний курьер вчера в 06:57
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Авто

Volkswagen начал поставки электрокара ID.3 First Edition

Речь идет о модели Volkswagen ID.3 в исполнении First Edition.
Car.ru вчера в 07:31
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Хоккей

«Даллас» обыграл «Вегас» в матче плей-офф НХЛ с 32 сейвами Худобина

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 32 из 33 бросков по своим воротам.
REGNUM 01:23
Гаджеты

Видео с корпусом iPhone 12 Pro показали в Сети

Хотя презентация iPhone 12 должна пройти уже скоро, пока информации об этом смартфоне очень мало.
Shraibikus News 00:09
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Общество

Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса

Нет речи о сносе мавзолея имени Ленина, конкурс на лучшую концепцию использования не политический, заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков.
Вести.Ru вчера в 13:50
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Фигурное катание

Косторная не выступит на прокатах сборной РФ с произвольной программой

РИА Новости 03:21
Экономика

«Это как биткоин в 2013-м». Три мнения о DeFi и что с ним будет дальше

Сфера децентрализованных финансовых (DeFi) стала главными трендом 2020 г. на рынке криптовалют.
РБК 03:27
Единоборства

Нурмагомедов приостановил подготовку к бою с Гэтжи

RT на русском вчера в 15:28
Общество

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 10:11
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Происшествия

Белорусского оппозиционера Марию Колесникову перевели в СИЗО Жодино

Тюремная камера Кашак Напомним, Мария Колесникова была задержана правоохранителями на границе с Украиной 8 сентября.
REGNUM вчера в 07:45
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Политика

Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник на посту Барак Обама не знает точно, за что получил Нобелевскую премию мира.
ТАСС вчера в 23:32
Единоборства

Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде

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Общество

Reuters узнал выбор Пекина между продажей и закрытием TikTok в США

Собеседники агентства заявили, что принудительная продажа TikTok продемонстрирует слабость его владельцев — компании ByteDance, а также Пекина в целом перед давлением Вашингтона.
РБК 11 сентября в 14:41
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Кино

По мотивам «Пикника на обочине» Стругацких сняли аниме-сериал

Повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» впервые была издана в 1972 году, а в 1979 году Андрей Тарковский снял по её мотивам фильм «Сталкер».
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Футбол

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъ вчера в 16:00
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Происшествия

В результате обрушения перекрытия в доме в Приморье погиб один человек

В результате обрушения перекрытия в жилом доме в селе Вознесенка в Приморье погиб один человек.
RT на русском вчера в 20:36
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Политика

Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова.
Lenta.ru 02:30
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Bellator предложил Леснару провести бой с Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что бывшему чемпиону UFC Броку Лесару был предложен бой против россиянина Фёдора Емельяненко.
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Армия и оружие

Глава штаба ВВС США призвал готовиться к большой войне

Браун занял пост главы штаба ВВС в июне.
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Экономика

Мишустин выделил еще 35,3 млрд руб. на пособия по безработице

На выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс вчера в 07:40
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Общество

Фермеры предупредили о резком подорожании картошки в России

Газета.Ru вчера в 16:35
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Здоровье

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Лезги газет вчера в 17:22
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Как работают Яндекс.Новости?
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