Экономика
ИзвестияПравительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.
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Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство "Прайм".Экономика сегодня09 сентября в 23:57
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Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным
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