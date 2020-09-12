с чего всё началось

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.

Общество Вильфанд предупредил об аномальном похолодании в центральной России Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что в отдельных регионах уже возможны заморозки и первый снег. 83

Армия и оружие День танкиста в России отмечают 13 сентября Танкисты и танкостроители отмечают профессиональный праздник во второе воскресенье сентября.

Хоккей «Даллас» обыграл «Вегас» в матче плей-офф НХЛ с 32 сейвами Худобина Российский голкипер «Старз» Антон Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 32 из 33 бросков по своим воротам.

Общество Мавзолей Ленина хотят защитить от сноса Нет речи о сносе мавзолея имени Ленина, конкурс на лучшую концепцию использования не политический, заявил глава Союза архитекторов РФ Николай Шумаков. 7,5K

Политика Трамп считает, что Обама не знает, за что получил Нобелевскую премию Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник на посту Барак Обама не знает точно, за что получил Нобелевскую премию мира.

Кино По мотивам «Пикника на обочине» Стругацких сняли аниме-сериал Повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине» впервые была издана в 1972 году, а в 1979 году Андрей Тарковский снял по её мотивам фильм «Сталкер». 5

Футбол Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». 15

Политика Зеленский объяснил выбор кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение партии «Слуга народа» выдвинуть кандидатом в мэры Одессы бывшего КВНщика Олега Филимонова.