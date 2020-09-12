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Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Правительство России одобрило выделение Роструду средств на соцвыплаты безработным. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщается в решениях, принятых на правительственном заседании 10 сентября.В источнике
С чего всё началось
Роструд сможет получить средства для выделения субъектам РФ субвенций на финансовое обеспечение социальных выплат для безработных, передает агентство "Прайм
".
Экономика сегодня9 сентября в 23:57
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Политическая Экспертиза

Кабмин обсудит выделение средств на поддержку безработных в регионах

Политическая Экспертиза10 сентября в 01:28
Народные новости

Роструд получит еще 35 млрд рублей для выплат безработным гражданам

Народные новостивчера в 08:12
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новостивчера в 06:19
ПолитРоссия

Кабмин РФ может выделить средства на новые соцвыплаты для безработных

ПолитРоссия10 сентября в 01:35
Национальная служба новостей

Правительство выделило деньги на соцвыплаты безработным

Национальная служба новостейвчера в 07:52
Экономика сегодня

Кабмин РФ может выделить регионам средства на выплаты безработным

Экономика сегодня9 сентября в 23:57
iReactor

Правительство РФ обсудит выделение средств на пособия для безработных

iReactor9 сентября в 20:55

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор
Коммерсантъвчера в 16:00
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу, 12 сентября, провел в Никосии встречу с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, в ходе которой он выразил озабоченность заходом российских военных кораблей, следующих в Сирию, в порты острова.
Газета.Ru21:40
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUMвчера в 19:24
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Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUM11 сентября в 05:50
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ruвчера в 06:26
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Британия обошла санкции на экспорт космической электроники в РФ

России и Великобритании удалось решить вопрос о поставках попавшей под западные санкции электроники для российского космического телескопа "Спектр-УФ", заявил заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
Газета.Ru00:49
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