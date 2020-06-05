Экономика

Народные новостиНародные новостиРоструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Правительство России выделит Роструду 56,2 миллиарда рублей на социальные выплаты по безработице для регинов РФ и города Байконур, говорится на сайте кабмина. Проект распоряжения позволит обеспечить полную выплату пособий безработным гражданам, которые были признаны таковыми в установленном порядке.
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Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Правительство выплатит более 56 млрд рублей безработным россиянам

iReactor04:28

На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия вчера в 22:46
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Религия

Челябинцев просят не посещать храмы на Троицу

В условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса челябинцев просят отказаться от посещения погостов и храмов, а также от участия в массовых мероприятиях во время празднования Троицы, соблюдать режим самоизоляции и санитарно-эпидемиологические нормы, сообщается на сайте Администрации Челябинска.
Челябинский обзор вчера в 06:48
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Происшествия

Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»

В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
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Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 03 июня в 06:55
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске

Общественное возмущение, поводом для которого стал масштабный разлив дизтоплива на подконтрольной «Норильскому никелю» ТЭЦ в Норильске, не должен привести «к формированию поспешных выводов и принятию необоснованных действий».
РБК 04:09
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Общество

СК возбудил два уголовных дела против политика Николая Платошкина

Накануне в квартире Платошкина, который назвает сбя лидером движения "За новый социализм", провели обыск, а сам он был задержан.
Эхо Москвы вчера в 18:10
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Общество

Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва вчера в 12:00
Общество

МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском

Разлив дизельного топлива на месте аварии в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 04:49
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com вчера в 10:05
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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Политика

Зюганов объяснил арест Платошкина «скатыванием к полицейщине»

«Скорее всего, арест Н.Н.Платошкина вызван нарастающим скатыванием властей к полицейщине, их стремлением заткнуть рот любым проявлениям недовольства», - полагает лидер КПРФ.
Национальная служба новостей 00:54
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Футбол

Латвийский судья необычным образом удалил темнокожего футболиста

NewInform 03:37
Общество

Суд на 9 лет установил административный надзор за Варварой Карауловой

В Москве Кунцевский районный суд установил до апреля 2029 года административный надзор за Варварой Карауловой – девушку 4 года назад осудили за попытку присоединиться к террористической организации ИГИЛ, деятельность которой запрещена на территории России.
Петербургский дневник вчера в 14:23
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Кино

Гусева рассказала, почему отказывалась сниматься с Безруковым

Гусева и Безруков стали одной из самых популярных экранных пар 2000-х.
Слово и Дело 03 июня в 13:37
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Армия и оружие

Российские спутники взяли под контроль ракетные запуски США

Запуск на орбиту Земли четвертого спутника типа «Тундра» позволил России создать базовую космическую систему предупреждения о ракетном нападении.
Профиль вчера в 14:46
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Политика

В Италии готовят референдум по выходу из ЕС

Как рассказали авторы инициативы, у жителей Апеннин появилась возможность решить, стоит ли Италии двигаться в «одном поезде» с Европой.
RuNews24.ru 01:08
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Общество

Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»

Русскоязычная община в Бруклине сформировала отряд для патрулирования района и защиты бизнеса от мародеров, пользующихся массовыми протестами и беспорядками, охватившими Нью-Йорк.
Газета.Ru 04:22
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Происшествия

В Башкирии расследуют два случая смерти медицинских работников

Уфа, 5 июня 2020, 10:44 — REGNUM Расследование двух случаев смерти медицинских работников проводят в фонде социального страхования РФ по Башкирии.
REGNUM 03:44
Происшествия

В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
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Происшествия

Российская «Доктор Франкенштейн» впала в кому

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», впала в кому.
Lenta.ru вчера в 19:33
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Политика

Венесуэла призвала Францию выдать укрывшегося в посольстве Гуайдо

Глава МИД Венесуэлы Хорге Арреаза заявил, что Франции стоит выдать венесуэльским властям лидера оппозиции Хуана Гуайдо, укрывшегося во французском посольстве.
Lenta.ru 05:31
Общество

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня.
REGNUM 01:10
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Происшествия

В Магнитогорске нарушитель масочного режима избил полицейского

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Игры

В Steam вернулись игры Electronic Arts

Evo-rus.com 05:10
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Авто

Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор

Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.
AutoNews вчера в 12:17
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