Экономика

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Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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В России направят 56,2 млрд рублей на поддержку безработных

ИА Красная Весна06:37

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

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На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03
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