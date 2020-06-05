Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным
Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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Политика
Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата
Прага, 5 июня 2020, 15:07 — REGNUM Два сотрудника посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата.
REGNUM 08:07
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Экономика
Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города
Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.
РБК 09:52
Гаджеты
Цены на AMD Matisse тронулись: Ryzen 7 3700X подешевел до $260
Источник изображения: AMD Славящаяся своими уникальными предложениями торговая сеть Microcenter предлагает процессор Ryzen 7 3700X по цене $260, но за $275 его могут приобрести и клиенты Amazon.
3DNews 03:40
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
RT на русском 08:56
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Политика
Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Валерия Кондратюка, говорится в указе главы государства, опубликованном 5 июня на сайте главы государства.
Известия 07:40
Общество
Умерла журналистка Юлия Норкина
Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru 05:22
Общество
Депутат Госдумы Ионин сообщил, что заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 09:06
Здоровье
Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
Lenta.ru 07:28
Общество
В Петербурге на следующей неделе ожидают аномальное тепло
Тут температурный фон превысит норму на 8-10 градусов. Подобные изменения следует ждать и на Урале. В Москве тоже станет значительно теплее.
Петербургский дневник вчера в 23:56
Политика
Границы Евросоюза могут открыть к началу июля
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что ЕК рекомендует странам—членам Евросоюза начать открывать внешние границы сообщества в начале июля.
Коммерсантъ 09:48
Общество
Путин объявил режим ЧС в Норильске после крупного разлива топлива
Президент России Владимир Путин объявил о режиме чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3.
Телеканал RTVI 03 июня в 09:57
Армия и оружие
Перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что перевозку захваченного Ми-35 фельдмаршала Хафтара показали на видео.
Деловое.ТВ 05:45
Энергетика
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель
Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель.
Коммерсантъ 09:27
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр 03 июня в 07:48
Происшествия
Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы
Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
Известия 08:19
Наука
Черные дыры оказались трехмерными голограммами
Lenta.ru вчера в 09:22
Игры
В GOG.com раздают Total Annihilation с дополнениями
Стратегию в реальном времени Total Annihilation, завоевавшую почти 60 наград, и два дополнения к ней можно забрать бесплатно.
Игромания.ру 09:40
Кино
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
На 84-м году жизни скончался актер и режиссер Михаил Кокшенов, сообщила РБК его вдова Наталья Лепехина.
РБК 07:47
Общество
В больнице Бурятии пациентам запретили ходить в туалет и дали ведра
Пациенты медучреждения в Улан-Удэ возмутились и стали публиковать информацию о запрете посещать туалет в соцсетях.
RuNews24.ru 09:45
Происшествия
Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Следствие попросило арестовать генерального директора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко, сообщил адвокат Георгий Антонов, заявление которого РБК предоставили в пресс-службе РВК.
РБК 07:50
Политика
Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ
Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
Авто
Бренд Lada признали худшим в мире
Организаторы легендарного Фестиваля скорости в Гудвуде составили список восьми лучших автомобилей от худших брендов.
SpeedMe 05:32
Происшествия
В Челнах дядя дважды изнасиловал племянницу-инвалида
В 2018 году в Челнах родной дядя изнасиловал 16-летнюю племянницу, являющуюся инвалидом.
АиФ Казань 07:10
Здоровье
Лекарство от пищевых расстройств подошло для лечения коронавируса
Недорогое средство от расстройства пищеварения «Фамотидин» может быть эффективно для лечения коронавируса.
Русская Планета 08:11
Наука
«Это откроет новую вселенную»: революционный метод микроскопии впервые позволит увидеть отдельные атомы (Nature, Великобритания) (Nature)
Принципиально новый метод построения изображения молекул, известный как криоэлектронная микроскопия, дал нам самую четкую на сегодня картинку, и мы впервые получили возможность рассмотреть отдельные атомы в белке.
ИноСМИ 06:03
Авто
Составлен ТОП-3 автомобилей с самыми ненадежными моторами
Ранее СМИ назвали самые надежные автомобили на вторичном рынке.
Народные новости 02 июня в 07:00
Биатлон
Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР
Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.
Советский спорт 03:26