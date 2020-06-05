Экономика

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Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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В России направят 56,2 млрд рублей на поддержку безработных

ИА Красная Весна06:37

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51
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Депутат Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил, что заразился коронавирусом.
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Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель.
Коммерсантъ 09:27
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РИА Новости вчера в 12:34
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Стали известны обстоятельства взрыва в жилом доме на юге Москвы

Причиной взрыва в многоквартирном жилом доме на юге Москвы могла стать пиротехника, которой увлекался житель квартиры.
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Драчев, Чепиков и Тарасов пропустили заседание правления СБР

Напомним, что накануне на официальном сайте СБР был опубликован пресс-релиз, согласно которому, 11 июля состоится внеочередная отчетно-выборная Конференция, на которой пройдут выборы нового президента, а также будет сформирован новый состав правления.
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