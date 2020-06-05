Экономика

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Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

Правительство выплатит более 56 млрд рублей безработным россиянам

iReactor04:28

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03
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Венесуэла требует у Франции выдать укрывающегося в посольстве Гуайдо

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В Москве появился новый тип пропусков

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Бывшего депутата тюменской гордумы арестовали до конца июля

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В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

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Почему дизельное топливо затопило Арктику

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Политика

В Москве арестовали Николая Платошкина

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Общество

В России введут новый штраф для водителей – 50 000 рублей

В проекте нового КоАП появился штраф 50 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от двух до трех лет.
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Общество

Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
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В Сети появился еще один слух о скором выходе Bloodborne на PC

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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Происшествия

В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу

В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
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Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧП в Норильске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что негодование российского лидера Владимира Путина на совещании по ЧП в Норильске было связано с тем, что его поздно проинформировали о произошедшем.
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Илон Маск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию

На своей странице в Twitter глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что компания Amazon является монополистом на рынке и «пришло время разделить» компанию.
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Армия Хафтара покинула свои позиции в Триполи

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Футбол

Дюков: "Доходы клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что доходы клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза.
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В России началось тестирование онлайн-тахографов

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В пунктах сдачи ЕГЭ могут появиться тесты на коронавирус

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Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей

Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
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Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений

Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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На Кубани продлили режим карантина

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Противники Авакова сожгли возле Рады старый милицейский УАЗ

Противники министра внутренних дел Украины Арсена Авакова на акции протеста возле Верховной Рады сожгли старый милицейский УАЗ, символизирующий правоохранительную систему 1990-х.
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