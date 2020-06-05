Экономика

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Правительство РФ одобрило выделение Роструду 56,2 миллиарда рублей на соцвыплаты безработным в российских регионах и городе Байконур, сообщается на сайте кабмина.
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В России направят 56,2 млрд рублей на поддержку безработных

ИА Красная Весна06:37

На соцвыплаты безработным в регионах РФ и Байконуре выделено 56,2 млрд рублей

Газета.Ru04:13

Роструд получит 56,2 млрд рублей на соцвыплаты безработным

Народные новости04:51

Кабмин РФ выделил средства на соцвыплаты безработным

ФАН04:42

На соцвыплаты безработным в регионах и Байконуре выделят 56,2 млрд рублей

Парламентская газета04:19

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

Аргументы и Факты05:19

Правительство одобрило выделение средств на соцвыплаты безработным

РИА Новости04:03
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 07:12, Ашберн
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Экономика

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В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса

Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия.
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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
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Православные христиане отметят Троицкую родительскую субботу

В субботу перед праздником Пятидесятницы Православная Церковь совершает вселенское поминовение всех в вере почивших православных христиан.
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Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
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Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
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В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
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Власти задержали 26 участников беспорядков в Мексике

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В Петербурге задержан мужчина, выстреливший в студента

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МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с градом и сильном ветре

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Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию

Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
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Самое главное о разливе дизтоплива в Норильске: Путин одобрил введение ЧС федерального уровня

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Мэр Екатеринбурга прокомментировал гибель мужчины при штурме квартиры

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Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
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В Екатеринбург приедет Владимир Путин

Осенью 2020 года глава Российской Федерации Владимир Путин проведёт в Екатеринбурге заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта.
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Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
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КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
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Роль Хюррем в «Великолепном веке» должна была сыграть другая актриса

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