с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 709

Общество Китай отказался от газа из России Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 216

Общество Болгария продлила запрет на въезд россиянам до конца лета Российским туристам продлили запрет на посещение Болгарии до конца лета.

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,2K

Шоу-бизнес Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак. 21

Политика Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 15

Шоу-бизнес Фоменко заявил о домогательствах в институте Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя. 4

Технологии В UsabilityLab назвали российские банки с самыми удобными мобильными приложениями Компания UsabilityLab представила рейтинг мобильных банковских приложений для физических лиц по удобству использования.

Армия и оружие Экс-боевик АТО призвал к экономической блокаде Донбасса Чтобы вернуть территории Донбасса под контроль Киева необходимо усилить экономическую и гуманитарную блокаду, считает бывший командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин. 2

Общество Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа. 1K

Политика КПВВ «Еленовка» возможно будет открыт три раза в неделю Донецкая Народная Республика рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» три раза в неделю.

Наука О странном состоянии клеток при развитии рака рассказали ученые Исследователи из Массачусетского технологического института и Клеточной обсерватории Клармана в Институте Броуда пришли к выводу, что при заболевании онкологией в человеческом организме клетки приходят в странное состояние. 3

Политика Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина. 1K