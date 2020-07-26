Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 15:16, Ашберн
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Китай отказался от газа из России
Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
В Московской области учителя получают самые высокие в России зарплаты
В Подмосковье учителя в среднем получают самые высокие зарплаты в России. Это показало июльское исследование сервиса «Работа.ру».
Радио 1 03:02
Общество
Болгария продлила запрет на въезд россиянам до конца лета
Российским туристам продлили запрет на посещение Болгарии до конца лета.
Петербургский дневник 13:40
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Армия и оружие
Турция усилила свою ПВО в Ливии
Напомним: в первых числах июля Турция разместила на Аль-Ватыя два ЗРК MIM-23 Hawk.
Вечерний курьер вчера в 10:03
Музыка
Little Big принесла извинения победительнице «Евровидения» из Израиля
ToDay News Ufa 14:04
Армия и оружие
Видео испытаний «уничтожителя» Крымского моста назвали фальшивкой
Видео испытаний "уничтожителя" Крымского моста назвали фальшивкой.
Piter.tv 06:30
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 14:53
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Шоу-бизнес
Фоменко заявил о домогательствах в институте
Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя.
Вестник 13:30
Здоровье
Названо число умерших от коронавируса украинцев
Наибольшее число больных зафиксировано в Львовской области, Киеве, Ровенской области — 8952, 7690 и 5701.
Украина.ру 02:51
Общество
Отдыхающие шведы рассказали о российской подлодке в проливе Эресунн
Компания отдыхающих шведов наткнулась на подлодку во время прогулки под парусом в районе Эресуннского моста.
Слово и Дело 07:58
Технологии
В UsabilityLab назвали российские банки с самыми удобными мобильными приложениями
Компания UsabilityLab представила рейтинг мобильных банковских приложений для физических лиц по удобству использования.
Банки.ру 13:55
Экономика
В Минфине сделали заявление об изъятии денег у россиян
Заместитель министра финансов Тимур Максимов сделал заявление, которое касается каждого россиянина, имеющего средства на счетах в банках.
Konkurent.ru 25 июля в 09:14
Политика
Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что более не является транзитной страной
Украина теряет миллиарды долларов из-за того, что весь транзит в настоящее время объезжает территорию страны как железнодорожным, так и автомобильным путем.
Политическая Экспертиза 14:21
Армия и оружие
Экс-боевик АТО призвал к экономической блокаде Донбасса
Чтобы вернуть территории Донбасса под контроль Киева необходимо усилить экономическую и гуманитарную блокаду, считает бывший командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин.
Общественная служба новостей вчера в 08:14
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Общество
Врач заявил, что в Ухане уничтожили доказательства вспышки COVID-19
Китайский врач Юэн Квок-Юнг заявил, что власти Уханя скрыли масштабы первой вспышки коронавируса.
Рамблер 10:37
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБК 07:47
Политика
КПВВ «Еленовка» возможно будет открыт три раза в неделю
Донецкая Народная Республика рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» три раза в неделю.
КП - Донецк 08:17
Наука
О странном состоянии клеток при развитии рака рассказали ученые
Исследователи из Массачусетского технологического института и Клеточной обсерватории Клармана в Институте Броуда пришли к выводу, что при заболевании онкологией в человеческом организме клетки приходят в странное состояние.
Live24 вчера в 08:39
Политика
Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске
Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза 06:26
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55