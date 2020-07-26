Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Общество
Глава РАН дал прогноз по срокам массовой вакцинации от COVID-19
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев считает, что массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции может стартовать не раньше начала 2021 года.
Российская газета 13:54
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Кино
Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа
«Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна 15:53
Общество
Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки
В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 16:23
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Некоторые категории россиян смогут до 31 августа получить на карты небольшие суммы.
Уфимские Заметки 15:29
Здоровье
Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах
За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах.
Челны-ТВ 09:00
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Технологии
Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТВ Центр 10:58
Общество
Вильфанд заявил о наступлении в России самой жаркой пятидневки года
Синоптик отметил, что самое теплое время наступает как в европейской, так и в азиатской части страны.
РИА Новости вчера в 18:39
Армия и оружие
Российские ракеты «Калибр» оказались хуже, чем американские «Томагавки» - их производство оказалось ограничено
Российские крылатые ракеты «Калибр» значительно уступают американским крылатым ракетам «Томагавк».
Avia.pro вчера в 17:24
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Кино
Дублированный трейлер сериала «Мы те, кто мы есть»
Сериал посвящен дружбе, первой любви и сложностям, с которыми неизбежно сталкиваются подростки.
Стартфильм 11:04
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Общество
Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
RT на русском 13:22
Гаджеты
Xiaomi запатентовала первый смартфон с отсеком для наушников
Верхняя панель нового гаджета Xiaomi оснащена специальными отсеками, в которых размещаются беспроводные наушники.
Реальное время 09:41
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Футбол
Спартаковцы выбрали лучшим игроком РПЛ Джикию
Игроки «Спартака» назвали лучшим игроком сезона капитана команды Георгия Джикию.
Спорт-Экспресс 14:45
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Фигурное катание
Липницкая сообщила, что месяц назад родила дочку
Липницкая опубликовала совместное фото с Тарасенко и дочкой, которую назвала Каталиной, уточнив, что в понедельник девочке исполнился месяц.
РИА Новости 16:26
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Здоровье
Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
По словам Киселева, свыше 98% инфицированных COVID-19 выздоравливают без особого лечения.
Evo-rus.com 11:17
Общество
«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей
Дождь 08:34
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Экономика
Калининград потерял 14% поступлений от малого бизнеса в 2020 году
Новый Калининград По итогам первого полугодия бюджет Калининграда получил на 14% меньше поступлений по специальным налоговым режимам (" вмененка", "упрощенка" и другие), которые применяет малый бизнес, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Новый Калининград.Ru 14:53
Интернет
Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS
Индийская Chrome OS на Firefox Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) работает над созданием новой настольной ОС Ubuntu Web для конкуренции с Google Chrome OS.
CNews 03:59