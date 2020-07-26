с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

Шоу-бизнес Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир. 11

Кино Премьеру «Довода» Кристофера Нолана перенесли на 26 августа «Долгожданный фильм Кристофера Нолана „Довод“, снятый камерами IMAX, выходит в кинотеатрах в мире с 26 августа», — говорится в сообщении.

Общество Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 1,6K

Здоровье Минздрав РТ объяснил резкий рост смертности в Набережных Челнах За полгода смертность выросла на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев подтвердил рост смертности в Набережных Челнах. 19

Политика Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ. 14

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 88

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,3K

Футбол Спартаковцы выбрали лучшим игроком РПЛ Джикию Игроки «Спартака» назвали лучшим игроком сезона капитана команды Георгия Джикию.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 225

Фигурное катание Липницкая сообщила, что месяц назад родила дочку Липницкая опубликовала совместное фото с Тарасенко и дочкой, которую назвала Каталиной, уточнив, что в понедельник девочке исполнился месяц.

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 23

Экономика В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля. 48

Экономика Калининград потерял 14% поступлений от малого бизнеса в 2020 году Новый Калининград По итогам первого полугодия бюджет Калининграда получил на 14% меньше поступлений по специальным налоговым режимам (" вмененка", "упрощенка" и другие), которые применяет малый бизнес, чем в аналогичном периоде 2019 года. 1