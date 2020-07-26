с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 575

Футбол «Фулхэм» одолел «Кардифф» в первом матче противостояния Футболисты «Кардиффа» в первом матче полуфинального противостояния плей-офф Чемпионшипа уступили «Фулхэму» из Лондона.

Фигурное катание Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.

Здоровье Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.

Наука Как коронавирус вызывает потерю обоняния Группой ученых во главе с нейробиологами из Гарвардской Медицинской школы опубликована научная работа, в которой специалисты ответили на вопрос, почему при инфицировании коронавирусом пропадает обоняние. 108

Общество Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 30

Происшествия СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС. 88

Наука Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science. 8

Кино Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.

Экономика BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 225

Путешествия АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.

Общество Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось. 1K

Экономика Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. 104