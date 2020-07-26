Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Происшествия
Семья убитого 16-летнего актера из «Ералаша» пожаловалась на угрозы
РИА Новости 09:05
Футбол
«Фулхэм» одолел «Кардифф» в первом матче противостояния
Футболисты «Кардиффа» в первом матче полуфинального противостояния плей-офф Чемпионшипа уступили «Фулхэму» из Лондона.
ProstoProSport 16:39
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Здоровье
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса
Газета The Guardian пишет, что европейские государства готовятся ко второй волне коронавируса и не исключают возвращения ограничительных мер.
Вестник Кавказа 15:58
Политика
Маргарита Симоньян: «Идущая во всем мире гибридная война шарахает нас так, что мама, не горюй»
Радио Комсомольская правда 13:00
Происшествия
В Нижегородской области нашли пенсионера, пропавшего шесть дней назад
Военнослужащие Росгвардии нашли в лесу в Нижегородской области 62-летнего мужчину, который пропал шесть дней назад, сообщает пресс-служба Росгвардии по Приволжскому федеральному округу.
РИА Новости 14:54
Киберспорт
Разработчики Cyberpunk 2077 назвали The Last of Us Part II лучшей игрой года, но пользователи с ними не согласны
3DNews 09:40
Политика
США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Соединённые Штаты Америки усиливают давление на европейских подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей вчера в 00:08
Общество
«Единая Россия» не нашла нарушения этики в гардеробе заммэра Москвы Раковой за 15 млн рублей
Дождь 08:34
Наука
Как коронавирус вызывает потерю обоняния
Группой ученых во главе с нейробиологами из Гарвардской Медицинской школы опубликована научная работа, в которой специалисты ответили на вопрос, почему при инфицировании коронавирусом пропадает обоняние.
МедиаПоток 25 июля в 07:38
Общество
Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваний в детских лагерях
Вспышек заболеваний в детских лагерях в России нет, ситуация не вызывает серьёзных опасений, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:20
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Наука
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv 04:21
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Кино
Премьера фильма «Довод» Кристофера Нолана намечена на 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана "Довод" (Tenet, 2020) на 26 августа.
ТАСС 14:50
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Экономика
BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов
По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета 17:01
Гаджеты
Пользователям Сети показали первые фото дисплея iPhone 12
В сети появились первые фотографии дисплея нового смартфона iPhone 12.
ToDay News Ufa 04:25
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Путешествия
АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.
REGNUM 08:55
Общество
Публицист Понасенков отверг обвинения в травле историка Соколова
Ранее Соколов заявил, что он и Ещенко подвергались травле со стороны главного научного оппонента историка, публициста Понасенкова.
REGNUM 08:58
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Киберспорт
Геймер купил 23 тысячи игр в Steam и получил уникальное достижение
Пользователь под никнеймом Sonix из Китая первым в мире получил достижение «Коллекционер игр: 23 000+» в Steam.
CyberSport.ru 13:49