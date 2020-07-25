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РИА Новости
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте
 правительства.
Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Афанасий-бизнес

Россияне без работы получат выплаты по 12 130 рублей

Афанасий-бизнесвчера в 07:31
АБН

Правительство направит дополнительные средства на выплаты безработным

АБНвчера в 05:13
РЕН ТВ

Мишустин: Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

РЕН ТВ24 июля в 06:34
Вечерняя Москва

Кабмин РФ одобрил выделение средств на выплаты безработным

Вечерняя Москва25 июля в 02:24
Известия

Регионам выделят 20 млрд рублей на пособия по безработице

Известия24 июля в 07:05
ТАСС

Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

ТАСС24 июля в 06:55
РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

РИА Новости25 июля в 03:39

СК проверяет данные Собчак о насилии над детьми в монастыре

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что региональное управление СК начало проверку информации о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском женском монастыре.
Московский Комсомолец07:10
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос04:36
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После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия

Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
REGNUM24 июля в 09:05
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости04:52
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс11:12
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Морской пехотинец получил травму во время салюта в Североморске

Военнослужащий бригады морской пехоты получил травму головы во время проведения салюта в Североморске, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости09:52
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