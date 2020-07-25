Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Смотрите также
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Станцию «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Уничтоженный в Химках террорист планировал теракт в Москве
СК проверяет данные Собчак о насилии над детьми в монастыре
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
В порту Одессы появились пять кораблей НАТО
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Hyundai подала ходатайство о покупке российского завода GM
Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля
Пожар в московском женском СИЗО-6 локализован
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Родченков потребовал отстранить Россию от ОИ в Токио
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве
Белый дом подтвердил обнаружение коронавируса у советника Трампа
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Кабмин РФ обсудит введение ежемесячных детских выплат
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Интерес россиян к «золотым паспортам» резко вырос на фоне пандемии
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Hyundai подала ходатайство о покупке российского завода GM
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.В источнике
С чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте
правительства.
Подробнее о событии