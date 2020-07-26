Экономика
РИА НовостиПравительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.
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с чего всё началось
«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.Взгляд.ру25 июля в 07:35
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия
Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину
Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское
Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%.
РБК 10:53
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Кино
Netflix анонсировал приквел к сериалу «Ведьмак»
Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака".
ТАСС 12:45
Происшествия
В Москве сильный ветер повалил пять деревьев
Сильным ветром были повалены пять деревьев, пять автомобилей повреждены, городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИА Новости 13:03
Экономика
Акции «Лензолота» подскочили более чем на 30% на фоне ралли в золоте
Утром 27 июля цена тройской унции золота на бирже Comex выросла до $1928,4. Она продолжила рост, и на максимуме ее стоимость составила $1941,9, по данным на 14:09 мск.
РБК 07:02
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Общество
Эксперт объяснил, почему Москву регулярно затапливает
Власти Москвы не успевают за изменением климата, поэтому столицу время от времени затапливают дожди, к тому же сейчас стоят другие приоритеты, нежели усовершенствование ливневой канализации, заявил газете ВЗГЛЯД урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.
Взгляд.ру 12:15
Политика
МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов
Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв.
REGNUM 10:08
Политика
Д. Жвания: Порошенко хотел получить благословение Януковича
Хотел, чтобы Янукович назначил его сначала главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах.
Голос Правды 09:58
Общество
Глава РАН назвал сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что ожидает массовой вакцинации россиян от коронавируса в начале 2021 года.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
Пожар в московском СИЗО-6 локализован
Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.
Газета.Ru 11:10
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире
Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тыс. По словам главы организации, "темпы пандемии ускоряются".
Газета.Ru 10:49
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Происшествия
СК возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими под Волгоградом
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных сегодня в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы», — сообщили в СК.
RT на русском 12:50
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Согласно указу председателя российского правительства, минимальный размер выплат увеличен с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 07:03
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Общество
Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.
РИА Новости 12:24
Футбол
Луческу покинул пост главного тренера киевского «Динамо»
РИА Новости 09:38
Армия и оружие
Киев о режиме полной тишины в Донбассе: «никто оружие ни у кого не забирал»
Киев, 27 июля 2020, 14:56 — REGNUM В рамках действующего с 27 июля в Донбассе режима прекращения огня в Вооруженных силах Украины «никто оружие ни у кого не забирал».
REGNUM 07:56
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Технологии
Instagram уличен в слежке за пользователями
Inc-news.ru 12:02
Общество
Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка
Вскоре после анонса ремейка Mafia автор оригинала Даниэль Вавра прямо сообщил, что не ждёт ничего хорошего от грядущей новинки.
Игромания.ру 12:19