с чего всё началось

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина. Деньги из правительственного резервного фонда выделят Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур.

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское Ранее Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить минимальную розничную цену на водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия крепостью больше 28%. 140

Кино Netflix анонсировал приквел к сериалу «Ведьмак» Netflix официально объявил о начале работы над новым приквелом сериала по вселенной "Ведьмака". 11

Происшествия В Москве сильный ветер повалил пять деревьев Сильным ветром были повалены пять деревьев, пять автомобилей повреждены, городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Происшествия Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины. 12

Общество Эксперт объяснил, почему Москву регулярно затапливает Власти Москвы не успевают за изменением климата, поэтому столицу время от времени затапливают дожди, к тому же сейчас стоят другие приоритеты, нежели усовершенствование ливневой канализации, заявил газете ВЗГЛЯД урбанист, партнер КБ «Стрелка» Алексей Муратов.

Политика МИД России направил ноты США, Британии и Канады из-за радужных флагов Флаг ЛГБТ Ludovic Bertron "В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации", — сообщил Пискарёв. 196

Политика Д. Жвания: Порошенко хотел получить благословение Януковича Хотел, чтобы Янукович назначил его сначала главой Киевской городской государственной администрации, а потом позволил ему баллотироваться уже на выборах.

Происшествия Пожар в московском СИЗО-6 локализован Пожарные сумели локализовать пожар на территории женского СИЗО-6 в Москве, площадь пожара составила 30 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС. 58

Общество Глава ВОЗ заявил об ускорении темпов пандемии коронавируса в мире Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за полтора месяца количество случаев COVID-19 в мире увеличилось почти в два раза, а число смертей, к которым привела инфекция, перевалило за 650 тыс. По словам главы организации, "темпы пандемии ускоряются". 970

Экономика Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов. 78

Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 989

Общество Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирус для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.

Армия и оружие Киев о режиме полной тишины в Донбассе: «никто оружие ни у кого не забирал» Киев, 27 июля 2020, 14:56 — REGNUM В рамках действующего с 27 июля в Донбассе режима прекращения огня в Вооруженных силах Украины «никто оружие ни у кого не забирал».